Uusi tutkimus ehdottaa, että erittäin tiheät asteroidit voivat sisältää superraskaita elementtejä

Äskettäisessä tutkimuksessa on havaittu, että tietyt aurinkokuntamme ultratiheät asteroidit saattavat koostua superraskaista alkuaineista, joita ei ole koskaan havaittu maapallolla. Näiden asteroidien tiheys on paljon suurempi kuin planeetallamme löydetyn tavanomaisen aineen, mikä tekee niiden koostumuksesta ainutlaatuisen ja kiehtovan tutkijoille.

Yksi esimerkki on Asteroid 33 Polyhymnia, joka sijaitsee pääasteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välillä. Polyhymnian tiheys on niin äärimmäinen, ettei sitä voi verrata mihinkään maan päällä. Tämä on saanut tutkijat uskomaan, että se ja muut vastaavat asteroidit voivat koostua tuntemattomista ainetyypeistä, joita ei voida selittää tavanomaisella fysiikalla.

Johann Rafelskin ja hänen kollegoidensa Arizonan yliopistosta suorittamassa tutkimuksessa keskityttiin kompakteihin ultratiheisiin esineisiin (CUDO). Näiden tähtitieteellisten kappaleiden massatiheys on suurempi kuin osmiumilla, joka on maan tihein luonnossa esiintyvä alkuaine. Tutkijat ehdottavat, että Polyhymnian kaltaiset asteroidit voivat koostua alkuaineista, joiden atomiluku on suurempi kuin 118, joita ei ole koskaan aiemmin havaittu.

Tutkimus, joka on hyväksytty julkaistavaksi European Physical Journal Plus -lehdessä, viittaa siihen, että atominumeroiden 164 ympärillä saattaa olla "ydinvakauden saari", jossa voi olla superraskaita alkuaineita. Vaikka atominumeron 118 ulkopuolella olevat alkuaineet ovat tällä hetkellä teoreettisia ja epävakaita, näiden alkuaineiden tiheyden odotetaan kasvavan edelleen jaksollisessa taulukossa.

Jos vahvistetaan, että tietyt asteroidivyöhykkeellä olevat asteroidit sisältävät elementtejä, joita ei voida saavuttaa, niistä voi tulla tulevaisuuden kohteita kaivostehtäville. Mahdollisuus saada superraskaita elementtejä, jopa niitä, jotka ovat tällä hetkellä epävakaita tai havaitsemattomia, omasta aurinkokunnastamme on jännittävä mahdollisuus.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä tutkimus korostaa superraskaiden elementtien mahdollista olemassaoloa ultratiheissä asteroideissa, mikä voisi tarjota tärkeitä näkemyksiä aurinkokuntamme koostumuksesta ja avata uusia väyliä tulevaa tutkimusta ja luonnonvarojen hyödyntämistä varten.

Lähde: Superraskaat elementit ja ultratiheä aine, Springer