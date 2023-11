Arktinen sääsatelliitti: sääennusteiden parantaminen arktisella alueella

By

Mullistava tehtävä mullistaa sääennusteet arktisella alueella. Euroopan avaruusjärjestön (ESA) kehittämä Arctic Weather Satellite -satelliitti pyrkii korjaamaan tietojen puutteen tarkkoja lyhyen aikavälin ennusteita varten tällä alueella. Satelliitti, joka rakennettiin vain 36 kuukaudessa New Space -lähestymistavan avulla, on nyt kuljetettu OHB:sta Ruotsista Saksaan useita tärkeitä testejä varten.

Perinteiset satelliitit geostationaarisilla ja polaarisilla kiertoradoilla tarjoavat arvokasta tietoa sään ennustamiseen. Arktisen alueen seuranta on kuitenkin ollut riittämätöntä geostationaaristen satelliittien näkyvyyden puutteen vuoksi. Arctic Weather Satellite, joka toimii prototyyppinä mahdolliselle EPS-Sterna-tähdistölle, pyrkii muuttamaan tämän.

EPS-Sterna-tehtävä kuvittelee kuuden mikrosatelliitin tähdistön kolmessa kiertoratatasossa, jotka tarjoavat jatkuvan lämpötila- ja kosteusdatan virran kaikista maapallon paikoista. Tämä tähdistö mahdollistaisi lyhyen aikavälin sääennusteen eli "nowcastingin" arktisella alueella sekä parantaisi globaaleja sääennusteita. Kuuden mikrosatelliitin sarjaa täydennetään kolme kertaa.

Ennen kuin EPS-Sterna-tehtävä toteutuu, Arctic Weather Satellite -prototyypin on todistettava tehokkuutensa. Satelliitti on varustettu huippuluokan 19-kanavaisella crosstrack-pyyhkäisevällä mikroaaltoradiometrillä, joka on suunniteltu tarjoamaan korkearesoluutioisia ilmakehän kosteus- ja lämpötilaluotauksia kaikissa sääolosuhteissa.

Satelliitti on läpikäynyt ratkaisevan testauksen, mukaan lukien satelliitin ja operaation ohjauskeskuksen välisten yhteyksien tarkistaminen. Sillä on nyt käynnissä ympäristötestikampanja IABG:ssä Saksassa, jossa se altistetaan kiertoradalla koetuille nostovärähtelyille, melulle ja äärimmäisille lämpötiloille. Näiden testien jälkeen satelliitti palaa OHB:hen Ruotsiin viimeisiä tarkastuksia varten ennen kuin se kuljetetaan SpaceX:n laukaisupaikalle Vandenbergiin, Kaliforniaan.

Arctic Weather Satellite -satelliitin arvioitu laukaisupäivä on 1 Falcon 2024 -raketilla. Jos tämä tehtävä onnistuu, se merkitsee merkittävää virstanpylvästä sääennustuskyvyn parantamisessa arktisella alueella ja sen ulkopuolella.

FAQ

Mikä on arktisen sääsatelliitin tarkoitus?

Arctic Weather Satellite pyrkii parantamaan sääennusteita arktisella alueella, josta tällä hetkellä puuttuu tarkkoja lyhyen aikavälin tietoja.

Mikä on EPS-Sterna-tähtikuvio?

EPS-Sterna-tehtävä on kuuden mikrosatelliitin potentiaalinen tähdistö, joka toimittaisi jatkuvaa lämpötila- ja kosteustietoa kaikista maapallon paikoista, mikä mahdollistaa lyhyen matkan sääennusteen ja parantaa globaaleja sääennusteita.

Milloin Arctic Weather Satellite laukaistaan?

Satelliitti on määrä laukaista 1. kesäkuuta 2024 Falcon 9 -raketilla.

Miten satelliitti vaikuttaa sään ennustamiseen?

19-kanavaisella crosstrack-pyyhkäisevällä mikroaaltoradiometrillä varustettu satelliitti kerää korkearesoluutioisia kosteus- ja lämpötilatietoja kaikissa sääolosuhteissa, mikä parantaa sääennusteiden tarkkuutta arktisella alueella ja maailmanlaajuisesti.