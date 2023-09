Ihmiset rakensivat puurakenteita puoli miljoonaa vuotta sitten, tutkimustulokset

Liverpoolin ja Aberystwythin yliopistojen tutkijat ovat löytäneet todisteita siitä, että ihmiset rakensivat puurakenteita puoli miljoonaa vuotta sitten. Tiimi kaivoi hyvin säilynyttä puuta Kalambo Fallsin arkeologisella paikalla Sambiassa, joka juontaa juurensa vähintään 476,000 XNUMX vuotta ennen Homo sapiensin kehitystä. Kivityökalujen leikkausjäljet ​​puussa osoittavat, että varhaiset ihmiset muotoilivat ja liittivät kaksi suurta hirsiä rakenteen, mahdollisesti alustan tai asunnon osan muodostamiseksi.

Tämä löytö kyseenalaistaa vallitsevan näkemyksen, jonka mukaan kivikauden ihmiset olivat paimentolaisia. Alue tarjosi monivuotisen veden lähteen ja runsaasti ruokaa, mikä mahdollisti näiden ihmisten asettua ja rakentaa rakenteita. Puurakenteiden löytö osoittaa, että näillä varhaisilla ihmisillä oli älykkyyttä, mielikuvitusta ja taitoja luoda jotain, jota ei ollut koskaan ennen ollut olemassa.

Tutkimusryhmä käytti uusia luminesenssiajanmääritystekniikoita löytöjen iän määrittämiseen. Analysoimalla viimeisen kerran, kun ympäröivän hiekan mineraalit altistettiin auringonvalolle, tutkijat pystyivät sijoittamaan puun puolen miljoonan vuoden ikään. Tällä uudella tapausmenetelmällä on merkittäviä vaikutuksia ihmisen evoluution ymmärtämiseen ja se mahdollistaa vuodet ajassa taaksepäin.

Kalambo-joen varrella sijaitseva Kalambo Falls sijaitsee Sambian ja Tansanian Rukwan alueen rajalla. Se tunnetaan arkeologisesta merkityksestään ja on ehdolla Unescon maailmanperintöluetteloon. Viimeaikaiset havainnot korostavat alueen tärkeyttä, ja tutkijat väittävät sen tunnustamisen YK:n maailmanperintökohteeksi.

Tämä tutkimus on osa laajempaa "Deep Roots of Humanity" -projektia, jota rahoittaa Britannian Arts and Humanities Research Council. Sen tarkoituksena on tutkia, miten ihmisen teknologia kehittyi kivikaudella. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Sambian kansallisen kulttuuriperinnön suojelukomission, Livingstone-museon, Moto Moto -museon ja Lusakan kansallismuseon kanssa. Tutkijat odottavat, että lisää jännittäviä löytöjä tulee esiin Kalambo Fallsin vesistöistä hiekasta.