Äskettäin löydetty asteroidi ohittaa maan läheltä

Viime vuosina on yleisesti hyväksytty, että asteroidien törmäys oli todennäköisin syy dinosaurusten sukupuuttoon. Alvarezin hypoteesi, yleinen teoria, joka selittää tätä sukupuuttotapahtumaa, ehdottaa, että asteroidi törmäsi Maahan noin 65 miljoonaa vuotta sitten, mikä johti useiden dinosauruslajien hävittämiseen. Tätä teoriaa tukee iskukraatterin, Chicxulub-kraatterin, löytö, joka sijaitsee Meksikon Yucatanin niemimaan alla. Hypoteesin mukaan asteroidin törmäys olisi laukaistanut massiiviset hyökyaallot ja luonut 140 kilometriä leveän kraatterin. Roskia olisi sinkoutunut avaruuteen peittäen Maan ydintalven kaltaisessa skenaariossa, mikä lopulta olisi johtanut dinosaurusten kuolemaan.

NASAn puolustuskoordinointitoimisto (PDCO), joka on vastuussa Maan lähiobjektien (NEO) seurannasta, on tuoreessa kehityksessä valaisenut asteroidin, jonka odotetaan kulkevan läheltä Maan ohi tänään. NASAn Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) -nimisen asteroidiksi 2023 UH, tämän kiven ennustetaan tulevan jopa 2.5 miljoonan kilometrin päähän planeettamme 20. lokakuuta. Tällä hetkellä se kiipeilee Maata kohti noin 39,932 XNUMX kilometrin nopeudella. tunnissa, vain ujo Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) nopeudesta.

Asteroidi 2023 UH kuuluu Maan lähiasteroidien Apollo-ryhmään, ja se on osa avaruuskiviluokkaa, joka leikkaa Maan kiertoradan ja joiden puolipääakselit ovat Maan kiertorataa suuremmat. Nämä asteroidit nimettiin valtavan vuoden 1862 Apollo-asteroidin mukaan, jonka saksalainen tähtitieteilijä Karl Reinmuth löysi ensimmäisen kerran 1930-luvulla.

NASA on myös toimittanut tietoja asteroidin 2023 UH koosta, koska se ei ole luokiteltu "mahdollisesti vaaralliseksi asteroidiksi" suhteellisen pienen kokonsa vuoksi. Tämä 52–118 jalkaa leveä asteroidi on kooltaan verrattavissa lentokoneeseen.

Lisäksi kahden muun asteroidin, Asteroid 2023 TK15 ja Asteroid 2020 UR, odotetaan myös kulkevan Maan ohi tänään, ja ne liittyvät Asteroid 2023 UH:n läheisyyteen.

