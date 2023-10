Muurahaisia ​​löydetty loukkuun muovijätteestä, mikä korostaa saastumisen laajempaa vaikutusta maaeläimiin

By

Äskettäiset Kanariansaarilla tehdyt löydöt ovat paljastaneet, että muovisaasteet eivät vaikuta pelkästään meren elämään, vaan myös maan eläviin olentoihin. Tutkijat löysivät La Palman saarelta muurahaisia, jotka olivat joutuneet muovijätteen uhreiksi. Tutkiessaan 113 muurahaista he löysivät punaiseen kuituun tarttuneen Lasius grandis -muurahaisen ja mustan ansaan jääneen Monomorium-muurahaisen, joiden molempien vahvistettiin olevan muovia.

Vaikka tiedetään laajasti, että muovi uhkaa merilintuja ja nisäkkäitä, tämä havainto korostaa, että myös maaeläimet ovat vaarassa. Muoveja on löydetty kamelien ruumiista, ja ne on yhdistetty laululintujen vähenemiseen. Jopa hyönteiset, kuten piikkikärpäsen toukat, ovat lisänneet muovisirpaleita suojakoteloihinsa. Tapaukset, joissa hyönteiset, kuten muurahaiset Kanariansaarilla, sotkeutuvat muovijätteeseen, ovat kuitenkin harvinaisia ​​ja yksi ensimmäisistä kirjatuista tapauksista.

Sotkeutuneet muurahaiset löydettiin elävinä ja näennäisesti vahingoittumattomina, mikä herätti kysymyksiä tällaisten sotkeutumien todellisesta vaikutuksesta. Muovikuitujen alkuperä on edelleen epävarma, mutta läheiset tiet ja retkeilyreitit voivat olla mahdollisia lähteitä. Lisäksi muovijäte voi kulkeutua pitkiä matkoja tuulen mukana vaikuttaen jopa syrjäisiin alueisiin.

Muoviin vangittujen muurahaisten löytö on muistutus siitä, että muovisaasteella on kauaskantoisia seurauksia jopa odottamattomissa paikoissa. Kaupunkiekologi Álvaro Luna korostaa, että on tärkeää laajentaa ymmärrystämme meren ekosysteemien ulkopuolelle, jotta voimme täysin ymmärtää asian laajuuden.

Tutkimuksen edetessä käy yhä selvemmäksi, kuinka yleistä muovisaaste on. Meriekologi Melanie Bergmann ehdottaa, että hyönteiset ovat saattaneet jäädä muoviin paljon pidempään kuin aiemmin tajuttiin. Tämä havainto korostaa tarvetta käsitellä muovisaastetta ja sen vaikutuksia kaikkiin elämänmuotoihin sekä maalla että valtamerissä.

