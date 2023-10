Tiedemiehet ovat hiljattain havainneet, että Etelämanner on kriisissä, koska sen jäähyllyt kutistuvat nopeasti. Leedsin yliopiston tutkijoiden 100,000 40 satelliittitutkakuvan kattava analyysi on paljastanut, että 25 prosenttia Etelämantereen jäähyllyistä on vähentynyt merkittävästi viimeisen XNUMX vuoden aikana. Tämä suuntaus on erityisen selvä Etelämantereen länsiosassa, joka on herkempi lämpimälle vedelle ja jonka jäähyllyt ovat kuluneet nopeasti eroon.

Jäähyllyt ovat alueen jäätiköiden välttämättömiä stabilaattoreita, jotka toimivat tukipylväinä, jotka hidastavat jään virtausta mereen. Näiden jäähyllyjen pienentäminen lisää jään poistumisnopeutta jääpeitteestä, mikä muodostaa merkittävän uhan globaalille merenpinnalle. Tutkimuksessa havaittiin, että Etelämantereen ympärillä olevista 162 jäähyllystä 71:n tilavuus on pienentynyt, mikä vapauttaa valtamereen hämmästyttävät 67 biljoonaa tonnia sulamisvettä.

Getzin jäähylly ja Pine Island Ice Shelf tunnistettiin pahiten kärsineiksi, jotka menettivät 1.9 biljoonaa tonnia ja 1.3 biljoonaa tonnia jäätä. Nämä havainnot ovat hälyttäviä, sillä ne osoittavat, että lähes puolet jäähyllyistä kutistuu ilman merkkejä elpymisestä, vastoin tutkijoiden odotuksia.

Satelliitteilla on ollut keskeinen rooli Etelämantereen jäähyllyjen seurannassa. Tehtävät, kuten Euroopan Copernicus Sentinel-1 ja ESAn CryoSat, ovat antaneet tutkijoille arvokasta tietoa jään korkeuden muutosten mittaamiseen ja todellisen jäätilavuuden vaihteluiden laskemiseen. Nämä tehtävät ja erityisesti ESAn CryoSat ovat olleet keskeisessä asemassa napaympäristön seurannassa.

Tämä tutkimus korostaa välittömien globaalien toimien kiireellistä tarvetta ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi. Etelämantereen jäähyllyjen jatkuva kutistuminen voi vaikuttaa katastrofaalisesti maailmanlaajuisiin merenpintoihin ja valtamerien kiertokulkuun. On ratkaisevan tärkeää toteuttaa kiireellisiä ja päättäväisiä toimenpiteitä planeettamme ilmaston herkän tasapainon ja valtameriemme vakauden säilyttämiseksi.

