Merijään hälyttävä väheneminen Etelämantereella lisää huolta ilmaston lämpenemisestä

Satelliittitiedot ovat paljastaneet, että Etelämannerta ympäröivän merijään pinnat ovat saavuttaneet ennennäkemättömän matalan talvikauden, mikä osoittaa huolestuttavan suuntauksen alueella, jota aiemmin pidettiin kestävänä ilmaston lämpenemisen vaikutuksille. Tämä kehitys on hälyttänyt tiedemiehiä, jotka väittävät, että useat tekijät, kuten ennätyslämpimät valtameret, muutokset merivirroissa ja tuulissa sekä El Niño -ilmiö, vaikuttavat todennäköisesti laskuun.

Etelämantereen laajalla jääpeiteellä on ratkaiseva rooli maapallon lämpötilan säätelyssä heijastamalla auringon energiaa ja jäähdyttämällä ympäröivää vettä. Jos Etelämanner kuitenkin jatkaa jäänsä menettämistä, se voi muuttua Maan jäähdytysjärjestelmästä lämmönlähteeksi. Tämänhetkinen merijääpeitto Etelämantereen pinnalla on alle 17 miljoonaa neliökilometriä, mikä on 1.5 miljoonaa neliökilometriä pienempi kuin tyypillinen syyskuun keskiarvo ja huomattavasti pienempi kuin aiemmat talven jääpeitteen ennätysmatalat. Puuttuvan jään pinta-ala on noin viisi kertaa Iso-Britannian saarten kokoinen ja sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia planeettamme ilmastolle.

Tutkijat ovat huolissaan tämän merijään vähenemisen vaikutuksista Etelämantereen ja globaaliin ilmastoon. Tohtori Walter Meierilla, joka tarkkailee merijäätä National Snow and Ice Data Centerissä, ei ole optimistisia näkemyksiä merijään merkittävästä elpymisestä. Vaikka tämän vuoden merijään vähentymisen syiden ymmärtäminen on edelleen arvoitus, alhaista merijään pintaa pidetään ratkaisevana indikaattorina vuonna, jota leimaa lukuisia korkeita maapallon ja valtamerten lämpötiloja. Asiantuntijat väittävät, että Etelämantereen haavoittuvuus on tulossa yhä ilmeisemmäksi.

Sen lisäksi, että tutkijat tutkivat vaikutuksia Etelämantereen ja globaaliin ilmastoon, tutkijat tekevät myös tutkimusta ja havainnointia ymmärtääkseen paremmin talven katoavan jään taustalla olevia syitä. Epätavallisen lämpimien valtamerten, merivirtojen muutosten ja Etelämantereen lämpötiloihin vaikuttavien tuulien uskotaan olevan merkittäviä vaikuttavia tekijöitä. Myös Tyynenmeren kehittyvä El Niño -sääkuvio saattaa vaikuttaa merijään vähenemiseen, vaikka se on tällä hetkellä suhteellisen heikkoa.

Merijään väheneminen Etelämantereella aiheuttaa merkittäviä riskejä paitsi alueelle, myös rannikkoyhteisöille maailmanlaajuisesti. Maajään katoamisesta johtuva merenpinnan nousu voi johtaa vahingollisiin myrskytulviin, jotka uhkaavat miljoonia ihmisiä. Etelämantereen jääpeitteissä tapahtuvat muutokset ovat linjassa ennustettujen pahimpien skenaarioiden kanssa, mikä korostaa kiireellistä tarvetta puuttua ilmaston lämpenemiseen ja sen vaikutuksiin planeettamme herkkiin ekosysteemeihin.

