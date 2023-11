Uusi tutkimus paljastaa monimutkaisia ​​tekijöitä Etelämantereen otsoniaukon takana

By

Otagon yliopiston tutkijat ovat tehneet kattavan analyysin Etelämantereen otsoniaukon muutoksista viimeisten 18 vuoden aikana. Nature Communications -lehdessä julkaistu tutkimus tuo uutta valoa otsoniaukon laajuuteen ja syvyyteen sekä sen muodostumiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Vastoin aiempia uskomuksia, joiden mukaan otsonin heikkeneminen johtui ensisijaisesti kloorifluorihiilivedyistä (CFC), tutkimus viittaa siihen, että myös muilla monimutkaisilla tekijöillä on merkittävä rooli. Pääkirjailija Hannah Kessenich selittää, että reiän keskellä on havaittavissa otsonipitoisuuden laskua verrattuna kahden vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen. Tämä otsonin lasku johtuu Antarktiksen yläpuolella olevaan napapyörteeseen saapuvista muutoksista ilmassa.

Löydökset kyseenalaistavat käsityksen, että "otsoniongelma" on täysin ratkaistu. Kessenich korostaa otsonin vaihtelun ymmärtämisen tärkeyttä, sillä se vaikuttaa suoraan eteläisen pallonpuoliskon ilmastoon. Otsonireiän vuorovaikutuksen ilmakehän dynamiikan kanssa uskotaan olleen osa Australian viimeaikaisissa metsäpaloissa, ja on huolestuttavaa, että sen vaikutukset voivat pian ulottua Uuteen-Seelantiin.

Montrealin pöytäkirja, joka pantiin täytäntöön vuonna 1987, on ollut tehokas säännettäessä otsonikerrosta heikentävien kemikaalien tuotantoa ja kulutusta. Tämä uusi tutkimus korostaa kuitenkin tarvetta ottaa huomioon muita tekijöitä otsoniaukkoa käsiteltäessä. Koska otsonikerros on kriittinen osa maapallon ilmastojärjestelmää, sen vaihtelun syvemmälle ymmärtäminen on välttämätöntä tulevien ympäristöhaasteiden ennustamiseksi ja lieventämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset Mikä on Montrealin pöytäkirja? Montrealin pöytäkirja on kansainvälinen sopimus, jonka tarkoituksena on suojella otsonikerrosta poistamalla asteittain otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotanto ja kulutus. Mikä aiheuttaa otsoniaukon muodostumisen? Otsoniaukko muodostuu ensisijaisesti ihmisen tekemien kemikaalien, kuten kloorifluorihiilivetyjen (CFC) läsnäolon vuoksi, jotka reagoivat stratosfäärin otsonimolekyylejä ja tuhoavat niitä. Miten otsoniaukko vaikuttaa ilmastoon? Otsoniaukko voi johtaa muutoksiin ilmakehän dynamiikassa ja ilmastokuvioissa, mukaan lukien muutokset tuulen kuvioissa ja pintailmastossa. Näillä muutoksilla voi olla paikallisia ja maailmanlaajuisia vaikutuksia sääoloihin ja ekosysteemeihin.