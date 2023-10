Yli 40 % Etelämantereen jäähyllyistä on kutistunut vuodesta 1997, ja puolet ei osoita elpymisen merkkejä

By

Leedsin yliopiston uraauurtava tutkimus on paljastanut, että yli 40 prosenttia Etelämantereen jäähyllyistä on kutistunut vuodesta 1997, ja lähes puolet niistä ei osoita elpymisen merkkejä. Tämä hälyttävä löytö merkitsee kriittistä käännekohtaa taistelussamme ilmaston lämpenemistä vastaan ​​ja korostaa kiireellistä tarvetta puuttua ilmastokriisiin.

Scientific Advances -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin Etelämantereen jäähyllyjen dynamiikkaa huippuluokan satelliittiteknologialla. Tulokset osoittivat, että vuosina 1997–2021 maanosa menetti hämmästyttävät 7.5 biljoonaa tonnia jäätä. Etelämantereen itäosassa tapahtui 59 biljoonaa tonnia lisäystä, kun taas läntinen alue kärsi katastrofaalista 67 biljoonaa tonnia.

Pääsyy tähän dramaattiseen muutokseen on lämmin vesi Etelämantereen länsipuolella, joka on hellittämättä syöpynyt jäähyllyjä. Sitä vastoin Etelämantereen itäpuoli on suhteellisen suojattu kylmemmiltä vesiltä, ​​mikä mahdollistaa jäähyllyjen säilymisen tai jopa kasvamisen.

Etelämantereen jäähyllyillä on ratkaiseva rooli jäätiköiden mereen virtaamisen säätelyssä. Kun nämä hyllyt pienenevät, jäätiköt vapauttavat suuria määriä makeaa vettä valtamereen, mikä häiritsee eteläisen valtameren virtauksia. Tällä häiriöllä voi olla kauaskantoisia seurauksia sääolosuhteisiin, kalastukseen ja ekosysteemeihin maailmanlaajuisesti.

Etelämantereen jäähäviön ja laajemman ilmastokriisin välinen yhteys on kiistaton. Suurin osa kutistuvista jäähyllyistä ei osoita elpymisen merkkejä, mikä viittaa siihen, että nykyinen jäähäviö ei ole osa luonnollista kiertokulkua. Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat myös siihen, että Etelämanner lämpenee lähes kaksi kertaa nopeammin kuin muu maailma, mikä ylittää ilmastomallien ennusteet.

Etelämantereen jäähäviön vaikutukset ovat merkittäviä. Etelämantereen jäätiköiden sulaminen voi myötävaikuttaa jopa metrin (3.3 jalkaan) merenpinnan nousuun kuluvan vuosisadan loppuun mennessä. YK:n ilmastohuippukokouksen COP28 lähestyessä maailman johtajien on kiireellisesti ryhdyttävä päättäväisiin toimiin ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä poistamiseksi.

