Uusi tutkimus osoittaa, että Etelämantereen jäähyllyt ovat vähentyneet merkittävästi

Äskettäin ESAn Earth Observation Science for Society -ohjelman rahoittama tutkimus on paljastanut, että 40 % Etelämantereen jäähyllyistä on kokenut merkittävän määrän laskun viimeisen 25 vuoden aikana. Tämä hälyttävä löytö korostaa ilmastonmuutoksen kasvavia vaikutuksia eteläisimmällä mantereella.

Jäähyllyillä on keskeinen rooli Etelämantereen jäätiköiden vakauttamisessa toimimalla esteinä ja hidastaen jään virtausta valtamereen. Kuitenkin, kun nämä jäähyllyt kutistuvat, jääpeitteen aiheuttama jäähäviö lisääntyy, mikä muodostaa suuren uhan globaalille merenpinnalle.

Leedsin yliopiston tutkijoiden johtama tutkimusryhmä analysoi 100,000 162 satelliittitutkakuvaa tehdäkseen johtopäätöksensä. He havaitsivat, että Etelämantereen ympärillä olevista 71 jäähyllystä 67:n tilavuus on pienentynyt merkittävästi. Nämä kutistuvat jäähyllyt ovat yhdessä vapauttaneet noin XNUMX biljoonaa tonnia sulamisvettä valtamereen.

Tutkimus paljasti, että Etelämantereen länsipuolisko, joka on alttiina lämpimälle vedelle, on kokenut jäähyllynsä nopean eroosion. Sitä vastoin itäosassa, jota suojelee kylmän veden kaistale rannikolla, jäähäviö on vähentynyt.

Suurimpia jäähäviöitä tutkimusjakson aikana olivat Getz Ice Shelf, joka menetti 1.9 biljoonaa tonnia jäätä, ja Pine Island Ice Shelf, joka menetti 1.3 biljoonaa tonnia jäätä. Toisaalta Amery Ice Shelf keräsi 1.2 biljoonaa tonnia jäätä, koska se sijaitsi kylmillä vesillä.

Tutkijat olivat yllättyneitä huomatessaan, että lähes puolet jäähyllyistä ei osoittanut elpymisen merkkejä, toisin kuin he odottivat lyhytaikaista kutistumista ja hidasta uudelleenkasvua. Tohtori Benjamin Davison, tutkija Leedsin yliopistosta, kommentoi löydöksiä ja totesi: "Monet jäähyllyt ovat huonontuneet paljon, ja 48 on menettänyt yli 30 % alkuperäisestä massastaan ​​vain 25 vuodessa. Tämä on lisätodiste siitä, että Etelämanner on muuttumassa ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Napa-alueen seurannassa tutkainstrumenteilla varustetuilla satelliiteilla, kuten Euroopan Copernicus Sentinel-1 -operaatiolla ja ESAn CryoSatilla, on ollut tärkeä rooli tiedon tuottamisessa tätä tutkimusta varten. Nämä satelliitit ovat antaneet tutkijoille mahdollisuuden mitata jään korkeuden muutoksia ja laskea todelliset jäätilavuuden muutokset.

Tämän tutkimuksen tulokset korostavat kiireellistä globaalin toiminnan tarvetta ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi. Etelämantereen jäähyllyjen pienentyessä edelleen, seuraukset maailmanlaajuisille merenpinnoille ja valtamerten kiertokulkumalleille voivat olla katastrofaalisia.

Lähteet:

– ESAn Earth Observation Science for Society -ohjelma

– Leedsin yliopisto

– Science Advances -lehti