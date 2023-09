Etelämantereen merijää ennätysmatalalle, mikä lisää huolta ilmastonmuutoksen vaikutuksista

By

Yhdysvaltain kansallisen lumi- ja jäätietokeskuksen (NSIDC) mukaan Etelämannerta ympäröivän merijään laajuus saavutti talven aikana ennätysalhaisen tason. Tämä kehitys on herättänyt tutkijoissa huolta ilmastonmuutoksen kiihtyvistä vaikutuksista eteläisellä napa-alueella. Merijääpeitteen vähenemisellä voi olla vakavia seurauksia pingviinien kaltaisille eläimille, jotka ovat riippuvaisia ​​jäästä pesiessään ja kasvattaessaan poikasiaan. Lisäksi valkoisen jään takaisin avaruuteen heijastaman auringonvalon väheneminen edistää ilmaston lämpenemistä.

Etelämantereen merijään laajuus saavutti huippunsa 10 miljoonaa neliökilometriä syyskuun 16.96. päivänä, mikä on alhaisin talven maksimi sitten satelliittiennätysten alkamisen vuonna 1979. Tämä tarkoittaa noin miljoonan neliökilometrin laskua edelliseen vuonna 1 tehtyyn talviennätykseen verrattuna. NSIDC vanhempi tiedemies Walt Meier kuvaili tätä "äärimmäisenä ennätysvuotena".

Vaikka arktinen alue on jo kokenut merkittäviä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kun merijää on heikentynyt nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana, vaikutukset Etelämantereen merijäähän eivät ole olleet yhtä varmoja. Äskettäinen siirtyminen ennätyksellisen alhaisiin olosuhteisiin alueella on kuitenkin herättänyt tutkijoissa huolta siitä, että ilmastonmuutos saattaa vihdoin ilmaantua Etelämantereella.

Aiemmin tässä kuussa lehdessä Communications Earth and Environment julkaistu tutkimus ehdotti, että valtamerten lämpenevät lämpötilat, jotka ovat suurelta osin ihmisten aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamia, ovat osaltaan vaikuttaneet merijään pinnan laskuun vuodesta 2016 lähtien. Tämä havainto vastaa tarvetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. kaasupäästöjä hauraiden ekosysteemien ja maailman jäätyneiden alueiden suojelemiseksi.

Lisäanalyysiä ja tutkimusta tarvitaan, jotta voidaan täysin ymmärtää näiden Etelämantereen ennätyksellisen alhaisten merijäätasojen vaikutukset, mutta on elintärkeää, että ryhdytään toimiin ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja planeetan kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.

