Etelämantereen otsoniaukko: elpymiseen vaikuttavien monimutkaisten tekijöiden paljastaminen

Etelämantereen otsoniaukko, joka on ollut merkittävä huolenaihe vuosikymmeniä, syvenee edelleen kevään puolivälissä huolimatta otsonikerrosta heikentävien kemikaalien kieltämisestä. Vaikka vuoden 1987 Montrealin pöytäkirja rajoitti onnistuneesti otsonikerrosta heikentävien kloorifluorihiilivetyjen (CFC-yhdisteiden) käyttöä, viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että muut tekijät voivat vaikuttaa.

Uuden-Seelannin Otagon yliopiston tutkijoiden uusi tutkimus, joka julkaistiin Nature Communications -lehdessä, paljastaa, että Etelämantereen otsoniaukon peittämä alue ei ole merkittävästi pienentynyt CFC-yhdisteiden vähenemisestä huolimatta. Lisäksi reiän keskikohta osoittaa otsonitason laskun ajan myötä.

Toinen kirjoittaja Annika Seppalan mukaan ilmakehän reaktio muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, mahdollisesti johtuen ilmastonmuutoksesta, saattaa vaikuttaa elpymisprosessiin. Nämä ilmakehän muutokset saattavat peittää CFC-yhdisteiden vähentämisellä saavutetun edistyksen. Vaikka otsoniaukko on avautunut myöhemmin syyskuussa, mikä saattaa viitata elpymiseen, tutkimus korostaa, että lokakuussa, jolloin reikä on tyypillisesti suurin, otsonitaso stratosfäärin keskikerroksessa on laskenut 26 prosenttia vuodesta 2004 vuoteen 2022.

Johtava kirjoittaja Hannah Kessenich korostaa, että Montrealin pöytäkirja ja CFC-yhdisteiden vähentäminen ovat edelleen oikeilla jäljillä, mutta tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että viimeaikaiset suuret otsoniaukot eivät välttämättä johdu pelkästään CFC-yhdisteistä. Analyysi jätti pois vuosien 2002 ja 2019 tiedot, jolloin epänormaalit tapahtumat, kuten napapyörteen äkilliset hajoamiset, johtivat merkittävästi pienempiin otsonireikiin.

Ulkoisten tapahtumien vaikutusta otsonitasoihin ei voida jättää huomiotta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Australian massiiviset metsäpalot vuonna 2020 pahensivat otsoniaukkoa 10 prosentilla. Lisäksi Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai-tulivuoren purkauksen Tongan edustalla vuonna 2022 uskotaan vaikuttaneen viimeaikaisiin otsonitasoihin.

Vaikka jotkut asiantuntijat herättävät kysymyksiä tutkimuksen tuloksista, mikä viittaa siihen, että tiettyjen vuosien poissulkeminen herättää huolenaiheita tietojen valinnassa, tutkimus tarjoaa tärkeitä näkemyksiä Etelämantereen otsoniaukon elpymiseen vaikuttavista monimutkaisista ja monitahoisista tekijöistä.

FAQ

K: Miten Etelämantereen otsoniaukko muodostuu?

Etelämantereen otsoniaukko muodostuu pääasiassa ilmakehään kerääntyvien otsonikerrosta heikentävien kemikaalien, kuten kloorifluorihiilivetyjen (CFC-yhdisteiden) läsnäolon vuoksi. Nämä kemikaalit hajoavat auringonvalon vaikutuksesta vapauttaen kloori- ja bromiatomeja, jotka tuhoavat otsonimolekyylejä.

K: Mitkä ovat otsonikadon vaarat?

Otsonikerroksen heikkeneminen mahdollistaa enemmän auringosta tulevan ultraviolettisäteilyn (UV) pääsyn maan pinnalle. Altistuminen liialliselle UV-säteilylle voi johtaa erilaisiin terveysongelmiin, kuten ihosyöpään, kaihiin ja meriekosysteemien vaurioitumiseen.

K: Käytetäänkö CFC-yhdisteitä vielä nykyäänkin?

Ei, CFC-yhdisteitä ei enää käytetä aerosoleissa, jääkaapeissa tai muissa kulutustuotteissa vuoden 1987 Montrealin pöytäkirjan maailmanlaajuisen kiellon vuoksi. Vaihtoehtoisia ja ympäristöystävällisempiä korvikkeita on kehitetty ja otettu käyttöön.