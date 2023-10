Etelämantereen jäähyllyt menettävät tilavuutta hälyttävällä nopeudella, tutkimus osoittaa

By

Uusi satelliittidataa käyttävä tutkimus on paljastanut, että 40 % Etelämantereen kelluvista jäähyllyistä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 25 vuoden aikana. Etelämantereen jäähyllyillä on ratkaiseva rooli mantereen jäätiköiden vakauttamisessa ja niiden virtauksen valtamereen hidastamisessa. Jäähäviö ei kuitenkaan rajoitu kelluviin hyllyihin, vaan se sisältää myös kasvavan jäätikön virtauksen mantereelta itsestään. Löydökset ovat herättäneet huolta tutkijoiden keskuudessa, jotka kuvailevat tilannetta "kaksoisvikaa".

Tutkimuksessa, joka julkaistiin vertaisarvioidussa Science Advances -lehdessä, käytettiin 100,000 162 satelliittitutkakuvaa analysoidakseen 1997 jäähyllyä Etelämantereen ympärillä vuosina 2021–71. Se osoitti, että 67 jäähyllystä on kokenut merkittävän määrän vähenemisen, jolloin vapautuu noin XNUMX biljoonaa. tonnia sulanutta makeaa vettä mereen.

Tämä makean veden virtaus voi mahdollisesti vaikuttaa globaaliin kiertokulkuun vähentämällä pintaveden tiheyttä napojen lähellä, rajoittamalla alasvirtausta ja estämällä syvän veden muodostumista. Jäähäviö ei ole jakautunut tasaisesti mantereelle, ja Etelämantereen länsipuolella on eniten häviöitä, koska lämmin vesi syövyttää jäähyllyjä alhaalta.

Getzin jäähylly mantereen lounaiskulmassa ja Pine Island Ice Shelf, joka sijaitsee Thwaites "Doomsday"-jäätikön vieressä, ovat kärsineet suuria tappioita. Toisaalta Ameryn jäähylly itäpuolen kylmillä vesillä on jäätynyt tutkimusjakson aikana.

Tutkimuksen tulokset antavat lisätodisteita jatkuvasta ilmastonmuutoksesta, sillä ilmaston lämpeneminen jatkaa edelleen jäähyllyjen kulumista. Nämä kiihtyneet menetykset korostavat kiireellistä maailmanlaajuisten toimien tarvetta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja Etelämantereen herkän ekosysteemin turvaamiseksi.

Lähteet: Science Advances, Euroopan avaruusjärjestö