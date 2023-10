Etelämantereen subglasiaalisen maiseman piilotettu historia paljastettiin

By

Äskettäinen Durhamin yliopiston johtama uraauurtava tutkimus on paljastanut muinaisen joen muodostaman maiseman, joka on kätketty Itä-Antarktiksen valtavan jääkerroksen alle. Hyödyntämällä satelliittidataa ja radiokaikuluotaustekniikoita tutkijat syventyivät Etelämantereen menneisyyteen valottamalla jäätikön historiaa ja sen vastausta ilmastonmuutokseen.

Tämä äskettäin löydetty maisema kattaa laajan 32,000 14 neliökilometrin alueen ja tarjoaa kurkistuksen aikaan, jolloin joet muovasivat aluetta yli 34 miljoonaa vuotta sitten. On huomattava, että se on noin XNUMX miljoonaa vuotta ennen Itä-Antarktiksen jään muodostumista. Maisema koostuu laaksoista ja harjuista, jotka ovat kooltaan verrattavissa Pohjois-Walesissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikä viittaa pitkiin lämpötilavakausjaksoihin tutkitulla alueella, koska se pysyi suurelta osin koskemattomana tunkeutuvasta jäästä.

Tutkimuksen johtava kirjoittaja, professori Stewart Jamieson korostaa tämän piilotetun maiseman keskeistä roolia jäävirran säätelyssä ja ilmastonmuutokseen vastaamisessa. Hän vertaa salaperäistä maata Itä-Antarktiksen jäälevyn alla Marsin pintaan rajallisten tietojemme perusteella.

Tällä merkittävällä löydöllä on vaikutuksia ilmastotieteeseen, koska se paljastaa, että huolimatta jääpeitteen vetäytymisestä lämpiminä aikoina, tämä alue pysyi huomattavan vakaana. Tämä tieto on kriittistä ennakoitaessa, kuinka jäälevy voi reagoida nykyiseen ja tulevaan ilmaston lämpenemiseen.

Professori Neil Ross Newcastlen yliopistosta, tutkimuksen toinen kirjoittaja, kuvailee löytöä "piilossa näkyvissä" useiden vuosien ajan. Se tarjoaa arvokkaita näkemyksiä itäisen Etelämantereen jäätikön varhaisesta ja pitkän aikavälin historiasta sekä sen mahdollisesta vastauksesta tuleviin ilmastonmuutoksiin.

Tämä läpimurto perustuu saman tutkimusryhmän ja yhteistyökumppaneiden aiempaan työhön, joka paljasti Etelämantereen jään alta piilotettuja vuoristoja, kanjonijärjestelmiä ja järviä. Se korostaa satelliittikuvien ja radiokaiun ratkaisevaa roolia näiden jään alaisten maisemien paljastamisessa.

Ratkaisevaa on, että tämä löytö vihjaa mahdollisuuteen, että Itä-Antarktiksen jäälevyn alle on piilotettu lisää löytämättömiä maisemia. Professori Jamieson vahvistaa, että tämän piilossa olevan maaston tutkiminen on käynnissä, jotta voidaan täyttää tutkimuksissa olevat aukot ja syventää ymmärrystämme siitä, kuinka jäätikkö ja sen taustalla oleva maisema ovat kehittyneet ajan myötä.

Organisaatiot, kuten UK Research and Innovation's Natural Environment Research Council (NERC), Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö (NSF) ja NASA, olivat keskeisessä asemassa tämän tutkimuksen tukemisessa ja tarjosivat tarvittavan rahoituksen tiedonkeruulle ja tutkimukselle.

Syvältä Etelämantereelta saadut löydöt avaavat edelleen Maan ilmastohistoriaa ja tarjoavat arvokkaita näkemyksiä sen menneistä ja tulevista haasteista. Muinaiset joet, jotka kerran virtasivat jään alla, ohjaavat meitä ymmärtämään ja käsittelemään muuttuvaa maailmaa.

FAQ

Mitä Durhamin yliopiston tutkimus paljasti Etelämantereesta?

Durhamin yliopiston johtama tutkimus paljasti muinaisen joen muodostaman maiseman piilossa itäisen Etelämantereen jääkerroksen alla. Maisema, joka ulottuu 32,000 14 neliökilometrin alueelle, viittaa siihen, että joet muovasivat aluetta yli 34 miljoonaa vuotta sitten, eli noin XNUMX miljoonalla vuodella ennen jääkerroksen muodostumista.

Mitä tämä löytö tarkoittaa ilmastotieteelle?

Muinaisen jäätikön alaisen maiseman löytö Etelämantereella tarjoaa näkemyksiä alueen menneestä vakaudesta huolimatta jääpeitteen vetäytymisestä lämpiminä aikoina. Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää ennakoitaessa, kuinka jäälevy voi reagoida meneillään olevaan ja tulevaan ilmaston lämpenemiseen.

Mikä on tämän itäisen Etelämantereen jäälevyn alla piilotetun maiseman merkitys?

Piilossa olevalla maisemalla on keskeinen rooli jäävirran säätelyssä ja jäätikön ilmastonmuutoksen toiminnan ymmärtämisessä. Se tarjoaa arvokasta tietoa itäisen Etelämantereen jäätikön varhaisesta ja pitkän aikavälin historiasta ja sen mahdollisesta vastauksesta tuleviin ilmastonmuutoksiin.

Miten tutkimus suoritettiin?

Tutkimuksessa käytettiin satelliittidataa ja radiokaikuluotaustekniikoita Itä-Antarktiksen jääkerroksen alla olevan piilomaiseman analysoimiseen. Tämän ansiosta tutkijat pystyivät paljastamaan muinaisen joen muodostaman maiseman ja saada käsityksen Etelämantereen jäätikön alaisista maisemista.