Miksi mitokondrioiden DNA periytyy äideiltä

Äskettäin Nature Geneticsissä julkaistu tutkimus on paljastanut syyn siihen, miksi mitokondriaalinen DNA (mtDNA) siirtyy pääasiassa äideiltä jälkeläisilleen. Mitokondriot, jotka tunnetaan solujen voimalaitoksina, tuottavat solujen toimintoihin tarvittavaa energiaa. Tämä organelli on valmistettu kokonaan äidin DNA:sta löytyvästä geneettisestä reseptistä, kun taas isän mtDNA:lla ei ole merkitystä.

Ihmisen siittiösoluilla tehdyssä tutkimuksessa ei löydetty ehjää mtDNA:ta ennen hedelmöitystä, mikä viittaa siihen, että miehen mtDNA:ta puuttuu mitokondrioista. Tutkimuksen tekijät päättelivät, että ihmisen siittiöistä puuttuu mtDNA ja että mitokondrioiden genomi periytyy suurimmaksi osaksi nisäkkäiden äidiltä.

Yksi mahdollinen selitys tälle ilmiölle on mitokondrioiden genomin suurempi mutaationopeus verrattuna ydingenomiin. Solunjakautumisen aikana mitokondriot jakautuvat satunnaisesti tytärsolujen kesken, mikä voi johtaa siihen, että jotkut solut saavat riittämättömiä mitokondrioita. Tämä voi johtaa lisääntyneisiin mutaatioihin ja halkeamiin mtDNA:ssa. Siittiösoluilla on rajallinen elinikä, ja niiden on kulutettava suuria määriä energiaa päästäkseen munasoluun hedelmöitystä varten. MtDNA:n läsnäolo siittiösoluissa saattaa kerääntyä mutaatioita niiden nopean energiankulutuksen vuoksi.

Sitä vastoin munasolut eivät luota omiin mitokondrioihinsa energian saamiseksi. Ne saavat energiaa viereisistä soluista, mikä mahdollistaa terveen mtDNA:n säilymisen tuleville sukupolville. Tämä selittää, miksi mtDNA:n äidin perimä on yleistä.

Vaikka tämä tutkimus antaa näkemyksiä mtDNA:n äidinperinnöstä, se ei selitä harvinaisia ​​tapauksia, joissa mtDNA-siirto näyttää tulevan molemmilta vanhemmilta. Nämä havainnot voivat kuitenkin auttaa ymmärtämään hedelmällisyyshäiriöitä, jotka voivat siirtyä munasolujen tai siittiöiden kautta. Lisäksi viimeaikaiset edistysaskeleet mitokondrioiden korvaushoidossa ovat mahdollistaneet lasten syntymän, joilla on DNA:ta kolmelta eri ihmiseltä, mikä korostaa kohdennettujen mutaatioiden ja geneettisten sairauksien mahdollisuuksia. Huolimatta mtDNA:n tärkeästä roolista elämässä, sen alkuperästä ja toiminnasta on vielä paljon opittavaa.

