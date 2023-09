AlphaMissense: Uusi tekoälymalli missense-varianttien ennustamiseen

By

Tutkijat ovat kehittäneet uraauurtavan AI-mallin nimeltä AlphaMissense, joka ennustaa ja luonnehtii tarkasti ihmisen proteominlaajuisten missense-varianttien patogeenisyyttä yhden aminohapon substituutiotasolla. Tämä malli on sovitus erittäin tarkasta proteiinien strukturointimallista AlphaFold (AF), jossa on lisäarkkitehtuurimuutoksia.

Missense-variantit ovat geneettisiä muutoksia, jotka vaikuttavat proteiineihin muuttamalla aminohapposekvenssiä. Vaikka vain pieni osa näistä muunnelmista on luokiteltu patogeenisiksi tai hyvänlaatuisiksi, niiden toimintojen tarkka ennustaminen on ratkaisevan tärkeää sairauksien ymmärtämisen ja kohdennettujen hoitojen kehittämisen kannalta. Olemassa olevilla ennustavilla malleilla on kuitenkin rajoituksia, jotka estävät niiden tehokkuuden määrittää tarkasti näiden varianttien merkitys.

AlphaMissense voittaa nämä haasteet sisällyttämällä AlphaFoldin kyvyn ymmärtää useita sekvenssikohdistuksia (MSA) ja oppia evoluutiorajoitteita toisiinsa liittyvistä sekvensseistä. Malli on koulutettu heikkojen merkkien, kuten hyvänlaatuisten varianttien ja hypoteettisten patogeenisten varianttien avulla, lieventämään ihmisen kurointiharhaa. Se ylittää olemassa olevat mallit, jotka on koulutettu kliinisissä tietokantoissa, ja osoittaa merkittäviä parannuksia patogeenisyyden ennustamisessa tietyissä sairauksiin liittyvissä geeneissä.

Yksi AlphaMissensen huomionarvoisista piirteistä on sen kyky vangita eroja yksittäisten muunnelmien vaikutuksissa evoluutionaalisesti rajoitetuilla aloilla. Malli ottaa myös huomioon proteiinin rakenteen ja aminohappojakauman, mikä tekee ennusteista yhdenmukaisia ​​tunnettujen biologisten periaatteiden kanssa.

Vahvistaakseen AlphaMissensen tarkkuuden tutkijat suorittivat laajan testauksen missense-varianteille ClinVar-tietokannasta. Malli saavutti suuren alueen vastaanottimen käyttökäyrän (auROC) alla ja osoitti ylivoimaista suorituskykyä muihin malleihin verrattuna.

AlphaMissensen julkaisu tarjoaa korvaamattomia resursseja tutkimusyhteisölle, mukaan lukien missense-varianttiennusteet, geenitason patogeenisyysennusteet ja ennusteet kaikille mahdollisille missense-varianteille ja aminohappokorvauksille. Nämä resurssit helpottavat lisätutkimuksia missense-varianttien toiminnallisesta merkityksestä ja edistävät geneettisen tutkimuksen edistymistä.

Kaiken kaikkiaan AlphaMissense edustaa merkittävää läpimurtoa missense-varianttien vaikutusten ennustamisessa, ja sillä on potentiaalia parantaa ymmärrystämme geneettisistä sairauksista ja parantaa kliinistä diagnostiikkaa ja hoitoja.

Lähteet:

– Artikkeli: [lähdeartikkelin otsikko ja URL-osoite]

– AlphaMissense-tutkimus: [Lehden viite]