Leedsin yliopiston tutkijat ovat suorittaneet tutkimuksen, joka paljastaa, että lähes puolet Etelämantereen jäähyllyistä on kutistunut viimeisen 25 vuoden aikana, ja ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on todennäköisesti suurin syy. Mannerta ympäröivistä 162 jäähyllystä 71:n tilavuus on pienentynyt, mikä vapauttaa valtameriin 7.5 biljoonaa tonnia sulamisvettä. Lämpimille vesille altistuneen Etelämantereen länsipuolen jäähyllyt ovat suurelta osin pienentyneet, kun taas itäpuolen jäähyllyt, jotka ovat kylmän veden suojaamia lähellä rannikkoa, ovat joko pysyneet ennallaan tai lisääntyneet. Tämä jään nettohäviö vastaa 7.5 biljoonaa tonnia.

Scientific Advances -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa käytettiin yli 100,000 2 satelliittitutkakuvaa jäähyllyjen kunnon arvioimiseen. Se havaitsi, että Etelämantereen länsipuolella merenpohjan veden lämpötila on lämpimämpi, lähellä XNUMX °C, mikä on tarpeeksi lämmin sulattamaan jään sen yläpuolella. Toisaalta itäpuolella merilämpötilat ovat kylmempiä.

Kutistuvilla jäähyllyillä on merkittäviä seurauksia maailman valtamerten kiertokulkuun, sillä ne toimivat "kuljetushihnana", joka siirtää ravinteita, lämpöä ja hiiltä. Jään sulaminen lisää makeaa vettä suolaiseen valtameren veteen, jolloin se vaalenee ja uppoaa hitaammin, mikä heikentää kiertojärjestelmää. Tutkimuksessa havaittiin myös, että lähes puolet jäähyllyistä kutistuu ilman elpymisen merkkejä, toisin kuin odotettiin, että ne käyvät läpi kutistumisjaksoja, joita seuraa uudelleenkasvu.

Tohtori Benjamin Davison, tutkimuksen johtava tutkija, ehdottaa, että ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen on todennäköisesti pääasiallinen syy jäähäviöön. Jos menetys johtuisi luonnollisesta ilmastonmuutoksesta, läntisillä jäähyllyillä olisi ollut merkkejä jään uudelleenkasvusta.

Jäähyllyillä on ratkaiseva rooli hidastamaan jään virtausta jäätiköistä valtameriin. Kun jäähyllyt heikkenevät tai pienenevät kokoaan, jäätiköistä poistuvan jään määrä kasvaa. Erityisesti Getz Ice Shelf koki suurimman jäähäviön, 1.9 biljoonaa tonnia menetettiin tutkimusjakson aikana. Suurin osa tästä menetyksestä johtui jäähyllyn juurella sulamisesta, ei poikimisesta.

Vaikka tutkimus korostaa jäähyllyjen tasaista kulumista sulamisen ja poikimisen vuoksi, Etelämantereen itäpuolella sijaitseva Amery Ice Shelf itse asiassa keräsi 1.2 biljoonaa tonnia jäätä kylmemmän ympäristönsä vuoksi. Tämä tutkimus tarjoaa lähtökohdan tulevien muutosten seuraamiseksi ilmaston edelleen lämpeneessä.

