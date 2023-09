Falcon 9 -raketti: Pelin vaihtaja avaruustutkimuksessa

SpaceX:n kehittämä Falcon 9 -raketti on mullistanut avaruustutkimuksen, koska se on ensimmäinen kiertorataluokan raketti, joka pystyy palaamaan uudelleen. Vaikuttavien ominaisuuksiensa ansiosta tämä kaksivaiheinen uudelleenkäytettävä raketti voi kuljettaa sekä astronautteja että hyötykuormia Maan kiertoradalle ja sen ulkopuolelle.

70 metriä pitkä ja 3.7 metriä halkaisijaltaan Falcon 9 on tehokas kone. Se pystyy kuljettamaan 4020 kg:n hyötykuorman Marsiin, mikä tekee siitä olennaisen työkalun tulevissa planeettojen välisissä tehtävissä. Lisäksi raketti voi kuljettaa 22,800 8300 kg painavia hyötykuormia Lower Earth Orbit (LEO) ja XNUMX XNUMX kg painoisia Geostationary Transfer Orbit (GTO).

Falcon 9 -raketti saa voimansa Merlin-moottoreista, jotka käyttävät ponneaineina rakettilaatuista kerosiinia (RP-1) ja nestemäistä happea. Nämä moottorit ovat vastuussa yli 1.7 miljoonan punnan työntövoiman tuottamisesta merenpinnan tasolla, mikä mahdollistaa raketin uskomattomien nopeuksien saavuttamisen ja tavoitteensa saavuttamisen.

Falcon 9 -raketin ensimmäinen vaihe, joka on osuvasti nimetty ensimmäiseksi vaiheeksi, on varustettu yhdeksällä Merlin-moottorilla. Ponneaineet, RP-1 ja nestemäinen happi, varastoidaan alumiini-litiumseossäiliöissä. Yksi tämän raketin peliä muuttavista ominaisuuksista on sen uudelleenkäytettävyys, mikä vähentää huomattavasti avaruustutkimuksen kustannuksia. Uudelleenkäytettävyyden mahdollistavat ensimmäisen vaiheen laskujalat, jotka on rakennettu hiilikuitu- ja alumiinikennomateriaaleista.

Falcon 9 -raketin toinen vaihe vastaa hyötykuormien, myös astronautien, turvallisesta toimituksesta. Sen voimanlähteenä on yksi Merlin-tyhjiömoottori. Kun ensimmäinen vaihe eroaa, toinen vaihe ottaa vallan ja se voidaan käynnistää uudelleen useita kertoja useiden hyötykuormien sijoittamiseksi eri kiertoradalle. Tämä joustavuus ja mukautumiskyky tekevät Falcon 9:stä monipuolisen ja tehokkaan raketin.

Falcon 9:n menestys on näkynyt sen 256 laukaisussa, mikä osoittaa sen luotettavuuden ja tehokkuuden. Falcon 9:n kyky saavuttaa Mars, toimittaa hyötykuormia LEO:lle ja GTO:lle ja sen uudelleenkäytettävyys tekee Falcon XNUMX:stä muutoksen avaruustutkimuksen alalla.

