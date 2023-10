Subaru-teleskoopin Suprime-Cam auttaa tutkijoita tutkimaan kosmisen säteen hiukkasia

Japanin National Astronomical Observatory of Japanin (NAOJ) ja Osaka Metropolitan Universityn (OMU) tutkijoiden ryhmä on löytänyt uudenlaisen sovelluksen kosmisen säteen hiukkasille. Näitä hiukkasia pidetään tavallisesti turhautuneina tähtitieteilijöille, koska he häiritsevät teleskooppikuvia, ja niitä on nyt käytetty uuteen tarkoitukseen. Tutkijat käyttivät Havaijilla Subaru-teleskooppiin asennettua Subaru Prime Focus -kameraa (Suprime-Cam) tarkkailemaan kosmisia ilmasuihkuja ennennäkemättömän tarkasti. Tämä läpimurtomenetelmä voisi johtaa parempaan ymmärrykseen maailmankaikkeuden energisimmistä hiukkasista.

Apulaisprofessori Toshihiro Fujii OMU:sta ja jatko-opiskelija Fraser Bradfield myös OMU:sta johti tiimi teki yhteistyötä eri instituutioiden tutkijoiden kanssa, mukaan lukien NAOJ, Hosei University, SOKENDAI ja Lawrence Berkeley National Laboratory. Suprime-Cam-kameralla varustettu Subaru-teleskooppi on suunniteltu optiseen tähtitiedoon. Tutkijat keskittyivät kosmisten säteiden aiheuttamaan "meluun", jotka tyypillisesti hylätään häiriöinä tietojenkäsittelyn aikana. Analysoimalla tuhansia Suprime-Cam-kameran ottamia kuvia tiimi tunnisti 13 kuvaa, joissa oli laajoja ilmasuihkuja, joille on ominaista normaalia suuremmat hiukkasjäljet.

Tutkimuksen tuloksilla on merkittäviä vaikutuksia tähtitiedettä, erityisesti eksoottisten hiukkasten tutkimuksessa. Perinteisillä havaintomenetelmillä on vaikeuksia erottaa hiukkastyypit laajoissa ilmasuihkuissa, mutta ryhmän menetelmällä on potentiaalia määrittää yksittäisten hiukkasten luonne. Yhdistämällä tämän tekniikan perinteisiin lähestymistapoihin tutkijat toivovat saavansa lisätietoa laajoista ilmasuihkuista, etsivänsä pimeää ainetta ja tutkivansa muita eksoottisia hiukkasia. Tutkimustulokset julkaistiin Scientific Reportsissa 12.

Tämä uraauurtava tutkimus tasoittaa tietä syvemmälle ymmärrykselle kosmisen säteen hiukkasista ja niiden roolista maailmankaikkeudessa. Hyödyntämällä Subaru-teleskoopin Suprime-Camin ominaisuuksia, tiedemiehet voivat nyt tutkia näitä energisiä hiukkasia vertaansa vailla olevalla tarkkuudella, valaisemalla universumimme mysteereitä.

