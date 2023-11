Uusi tekoälyrobottikemisti keksi, kuinka Marsissa voidaan tuottaa happea

By

Kiinalaisten tutkijoiden kehittämä innovatiivinen tekoälyllä toimiva robottikemisti on tehnyt uraauurtavan löydön, joka voisi mahdollisesti auttaa ylläpitämään ihmiselämää Marsissa. Analysoimalla Marsin meteoriitteja robottikemisti tunnisti materiaaleja, jotka voivat hajottaa vesimolekyylejä hapeksi ja vedyksi. Tämä Nature Synthesis -lehdessä julkaistu merkittävä havainto tuo meidät askeleen lähemmäksi mahdollisuutta perustaa happitehdas Marsiin.

Toisin kuin ihmistutkijat, joilla kuluisi noin 2,000 5 vuotta tämän läpimurron paljastamiseen, tekoälyrobotti kemisti suoritti tehtävän alle viidessä tunnissa käyttämällä hapon ja alkalin yhdistelmää meteoriittimateriaalin liuottamiseen ja erottamiseen. Tämä tehokas prosessi esittelee tekoälyteknologian hyödyntämisen edut tieteellisessä tutkimuksessa.

Tohtori Jun Jiang, johtava tutkimuksen kirjoittaja Kiinan tiede- ja teknologiayliopistosta, kuvailee robottikemistillä olevan "kemialliset aivot". Robottikemisti, joka on varustettu laserpohjaisella instrumentilla nimeltä Libs, analysoi ensin Marsin malmien kemiallisen koostumuksen. Sitten se käyttää sisäänrakennettua työasemaa testatakseen tuloksena olevaa metalliyhdistettä ja lähettää kerätyt tiedot laskennallisiin tekoäly-aivoihinsa käsittelyä varten.

Yksi tämän löydön merkittävimmistä näkökohdista on, että testatun katalyyttimateriaalin on osoitettu tuottavan tasaisesti happea -37 °C:n (-34.6 °F) jäätymislämpötilassa, joka on Marsin keskilämpötila. Vain 15 tunnin auringonsäteilyllä tekoälykemisti voi tuottaa riittävän happipitoisuuden ihmisen selviytymiseen.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Kuinka tekoälyrobotti kemisti löysi materiaalit, jotka voivat hajottaa veden hapeksi ja vedyksi?

Tekoälyrobottikemisti tutki Marsin meteoriitteja ja käytti hapon ja alkalin yhdistelmää meteoriittimateriaalin liuottamiseen ja erottamiseen. Tämän prosessin avulla se löysi kemiallisen yhdisteen, joka pystyy hajottamaan vettä Marsin jääkertymistä.

Kuinka kauan robottikemistillä kesti suorittaa tehtävä?

Robottikemisti pystyi saattamaan veden hajoamisprosessin loppuun alle 5 tunnissa. Vertailun vuoksi ihmistutkijalta kestäisi noin 2,000 XNUMX vuotta saavuttaa sama tulos.

Missä lämpötilassa katalyyttimateriaalia testattiin?

Katalyyttimateriaalia testattiin jäätymislämpötilassa -37 °C (-34.6 °F), joka on Marsin keskilämpötila.

Voiko tekoälyrobottikemisti tuottaa tarpeeksi happea ihmisen selviytymiseen?

Kyllä, vain 15 tunnin auringonsäteilyllä tekoälykemisti voi tuottaa riittävän happipitoisuuden, joka tarvitaan ihmisen selviytymiseen Marsissa.

Lähteet:

– Alkuperäinen artikkeli: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Lehtiartikkeli: [Nature Synthesis](https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)