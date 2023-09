Tekoälyllä toimiva videoanalyysi voi mullistaa lintujen käyttäytymistutkimuksen

By

Albertan yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelija on käyttänyt tekoälyä (AI) tehostaakseen punasiipisten mustarastaiden ja niiden pesien käyttäytymistä tutkivien tutkimusvideoiden analysointia. Videoanalyysi on elintärkeä, kun halutaan ymmärtää parasitismin vaikutukset lintujen käyttäytymiseen. Nykyinen menetelmä tiettyjen lintujen ja niiden toimintojen tunnistamiseksi edellyttää manuaalista katselua tuntikausia videomateriaalia ja niiden erillisten kutsujen kuuntelemista. Tämä prosessi on aikaa vievä ja vaatii lintubiologian asiantuntemusta.

Tekoälyllä toimiva videoanalyysi voi kuitenkin mullistaa lintujen käyttäytymistutkimuksen automatisoimalla yksittäisten lintujen ja niiden toiminnan havaitsemisen. Tämän projektin parissa työskennellyt opiskelija Priscilla Adebanji käytti tietokonenäkötyökaluja ja liikkeentunnistusalgoritmeja tarkentamaan raakamateriaalia ja määrittämään tarkat ajat, jolloin linnut vierailevat pesissään ruokkimassa poikasiaan, sekä siitä, ovatko ne saapumassa vai lähtemässä. Tämä automaatio vähentää merkittävästi videoiden katseluun tarvittavaa aikaa, mikä tekee tiedonkeruuprosessista tehokkaampaa.

Adebanjin kehittämä ohjelmisto vaatii vielä tarkennusta, mutta sen potentiaali on lupaava. Se ei vain säästäisi aikaa ja vaivaa kerättäessä tietoa tutkimustarkoituksiin, vaan sillä olisi myös laajempia sovelluksia eläinbiologian alalla. Teknologiaa voitaisiin soveltaa erilaisiin lajeihin ja projekteihin, mikä laajentaa ekologista tutkimuskapasiteettia.

Ohjelman jatkossa analysoidaan lintujen pesävierailujen kestoa ja määritetään sukupuoli lintujen kutsujen analysoinnin avulla. Lisäksi tutkijat aikovat tutkia tämän tekniikan soveltuvuutta muihin eläimiin, kuten jyrsijöihin.

Tämä projekti esittelee tietokonenäön ja tekoälyn haasteita ja mahdollisuuksia. Työskentelemällä todellisten skenaarioiden ja tuntemattomien tekijöiden kanssa tutkijat pystyivät kehittämään innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan soveltaa useisiin sovelluksiin, mukaan lukien itseohjautuvat ajoneuvot ja droonit.

Kaiken kaikkiaan tekoälypohjaisen videoanalyysin käyttö lintujen käyttäytymisen tutkimuksessa voi virtaviivaistaa tiedonkeruuprosesseja ja edistää ekologista tutkimuskapasiteettia. Tämä projekti on avannut uusia mahdollisuuksia mukana olevalle opiskelijalle, herättänyt kiinnostusta tekoälyuraan ja tarjoamalla todellista sovellusta heidän tiedoilleen.

Lähde: University of Alberta