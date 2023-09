NASAn Curiosity Rover saavuttaa Gediz Vallis Ridgen Marsissa: tilannekuva punaisen planeetan menneisyydestä

NASAn Curiosity Mars -mönkijä on saavuttanut menestyksekkäästi kauan etsityn määränpäänsä Gediz Vallis Ridgelle. Harju on merkittävä geologinen piirre Mount Sharpilla, joka on Marsin kohoava vuori, jota Curiosity on tutkinut vuodesta 2014 lähtien. Tällä harjulla on tärkeä ennätys yhdestä viimeisistä kosteista jaksoista Punaisen planeetan tällä osassa.

Kolmen vuoden ja useiden yritysten jälkeen Curiosityn lähetystyöryhmä pystyi vihdoin navigoimaan veitsenteräisten kivien ja jyrkkien rinteiden haastavien esteiden ohi päästäkseen harjulle. Saavutus on merkittävä virstanpylväs mönkijälle ja sen tieteelliselle tutkimiselle.

Ashwin Vasavada, Curiosityn projektitutkija NASAn Jet Propulsion Laboratoryssa, ilmaisi innostuneisuutensa ja totesi: "On jännittävää päästä käsiksi ja koskettaa kiviä, jotka kuljetettiin korkealta Mount Sharp -vuorelta paikoista, joissa emme koskaan pääse vierailemaan. Uteliaisuuden kanssa."

Gediz Vallis Ridge tarjoaa tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia geologisen ominaisuuden jäänteitä, jotka tunnetaan roskavirtaustuulettimena. Samanlaisia ​​muodostumia löytyy sekä Marsista että Maasta, mutta niiden muodostumisen taustalla olevia tarkkoja prosesseja ei vieläkään täysin ymmärretä.

Curiosity on tarjonnut ensimmäiset lähikuvat tämän roskavirtaustuulettimen kuluneista jäänteistä. Roverin Mastcam otti 136 yksittäistä kuvaa alueelta, mikä loi mukaansatempaavan panoraaman. Tämä mosaiikki auttaa tutkijoita selvittämään mysteerit siitä, miten roskavirtaustuulettimet muodostuvat ja mikä rooli niillä oli Marsin maiseman muovaamisessa.

Jatkossa Curiosityn seuraava tavoite on tutkia Gediz Vallis -kanavaa, reittiä, jonka läpi vesi virtasi noin 3 miljardia vuotta sitten. Tämä ikivanha vesivirta kuljetti kiviä ja roskia, jotka lopulta kasautuivat muodostaen Gediz Vallis -harjanteen. Analysoimalla näitä geologisia piirteitä tutkijat toivovat saavansa lisätietoa Marsin menneestä ilmastosta ja sen mahdollisuuksista ylläpitää elämää.

Lähteet:

– NASAn Curiosity Rover (@MarsCuriosity) Twitterissä

– NASAn suihkukonelaboratorio