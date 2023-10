Asteroidi Didymos ja sen Moonlet Dimorphos: Uusia näkemyksiä JWST-havainnoista

NASAn DART-tehtävä nousi otsikoihin, kun se törmäsi asteroidiin Dimorphos syyskuussa 2022 muuttaen sen kiertoratajaksoa. Tähtitieteilijät käänsivät välittömästi kaukoputkensa tarkkailemaan tapahtumaa, ei vain tutkiakseen vaikutusta asteroidiin, vaan myös kerätäkseen arvokkaita oivalluksia tulevia planeetan puolustustoimia varten. James Webbin avaruusteleskooppi (JWST) oli ratkaisevassa roolissa tässä pyrkimyksessä tarjoamalla arvokasta tietoa Didymos-Dimorphos-binaarista asteroidijärjestelmästä.

Uusi esipainettu paperi, jota johti Andrew Rivkin, DARTin tutkimuspäällikkö, paljastaa JWST:n kanssa tehtyjen seurantahavaintojen tulokset. Ryhmä käytti kaukoputkessa kahta instrumenttia, NIRSpec (lähi-infrapuna-spektrometri) ja MIRI (keski-infrapunalaite), mittaamaan Didymosin spektrit noin kaksi kuukautta DART-iskun jälkeen. Yksi merkittävimmistä löydöistä on, että Didymosilla ja Dimorphosilla on sama koostumus, ja ne kuuluvat tavallisten kondriittien luokkaan. Ne ovat kivimeteoriitteja, jotka muodostavat suurimman osan maan meteoriittiputouksista. Tämä viittaa siihen, että DART-tehtävä toimi erinomaisena mallina asteroideille, jotka voivat muodostaa uhan planeetallemme.

Uudet havainnot täydentävät edelleen ymmärrystämme Didymos-järjestelmästä. Kun tutkijat analysoivat tietoja, he päättelivät, että Didymosilla ja Dimorphosilla on samanlaiset koostumukset. Lisäksi he selvittivät, että noin 96 % järjestelmästä tulevasta virtauksesta on peräisin Didymosilta sen suuremman koon vuoksi.

Dimorphos-vaikutuksesta huolimatta tutkijat eivät havainneet havaittavissa olevia muutoksia Didymoksessa havaintojen aikana. Ylimääräisen kirkkauden tai roskien puuttuminen Didymos-järjestelmässä viittaa siihen, että asteroidi selvisi suurelta osin vahingoittumattomana törmäyksestä. Jotkut kiehtovat havainnot polarisoitua valoa käyttämällä osoittavat kuitenkin mahdollisia hienoisia muutoksia Didymosin keskimääräisessä hiukkaskoossa tai heijastavuudessa.

Nämä havainnot korostavat Didymos-Dimorphos-järjestelmän arvoa edustavana mallina mahdollisten asteroidiuhkien tutkimiseen ja niihin valmistautumiseen. Meneillään olevan tutkimuksen ja tulevien havaintojen myötä keväällä 2024 tutkijat odottavat saavansa lisää näkemyksiä tämän binaarisen asteroidijärjestelmän kiehtovasta dynamiikasta.

UKK

1. Mikä on DART-tehtävä?

DART-tehtävä (Double Asteroid Redirection Test) on NASAn johtama tehtävä, jonka tavoitteena on tutkia tiedettä ja teknologiaa, jota tarvitaan Maata kohti suuntaavan asteroidin suunnan muuttamiseen. Se sisältää avaruusaluksen ohjaamisen uudelleen törmäämään asteroidin kuuhun ja mittaamaan sen kiertoradalla tapahtuvia muutoksia.

2. Mitä ovat tavalliset kondriitit?

Tavalliset kondriitit ovat kivimeteoriitin tyyppi, joka edustaa yleisimpiä meteoriittipudotuksia maan päällä. Ne koostuvat pääasiassa silikaattimineraaleja ja sisältävät pieniä, pyöreitä hiukkasia, jotka tunnetaan nimellä chondrules ja jotka muodostuivat varhaisessa aurinkokunnassa.

3. Miten James Webb -avaruusteleskooppi edistää asteroidihavaintoja?

James Webbin avaruusteleskooppi (JWST) on varustettu edistyneillä laitteilla, joiden avulla tähtitieteilijät voivat tutkia asteroideja erittäin yksityiskohtaisesti. Sen kykyihin kuuluu asteroidien spektrien mittaaminen, niiden kirkkauden muutosten tarkkaileminen ja käsitys niiden koostumuksesta ja fyysisistä ominaisuuksista. JWST:llä on ratkaiseva rooli asteroidien ja niiden mahdollisten vaikutusriskien ymmärtämisen edistämisessä.