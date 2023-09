Ranatec rakentaa signaalinkäsittelylaitteistoa Square Kilometer Array -observatorioon

By

Qamcom Research and Technology on valinnut Ranatecin, Qamcom-konsernin tytäryhtiön ja johtavan testaus- ja mittauslaitteiden toimittajan RF- ja mikroaaltouunisovelluksiin, rakentamaan edistyneen signaalinkäsittelylaitteiston Square Kilometer Array Observatorylle (SKAO). SKAO on hallitustenvälinen järjestö, joka pyrkii rakentamaan maailman tehokkaimpia radioteleskooppeja Australiaan ja Etelä-Afrikkaan.

SKAO-teleskooppeja käytetään erilaisiin tutkimuksiin, mukaan lukien varhaisen maailmankaikkeuden tutkimiseen, tähtien ja galaksien muodostumiseen sekä maan ulkopuolisen elämän etsimiseen. Ranatecin rooli hankkeessa on integroida ja täydentää erilaisia ​​teleskooppiratkaisuja.

Nimitys on Ranatecille merkittävä saavutus, sillä se ei ainoastaan ​​esittele heidän asiantuntemustaan ​​signaalinhallinnassa, vaan myös vahvistaa heidän asemaansa avaimet käteen -periaatteella tuotekehitys- ja tuotantoratkaisujen toimittajana. Ranatecin ja Qamcom Research and Technologyn yhteistyö parantaa entisestään heidän kykyään muuttaa ideoita ja innovaatioita todellisiksi ratkaisuiksi.

Bengt Münter, Qamcomin projektipäällikkö, kehui Ranateciä heidän saavutuksistaan ​​innovatiivisten ratkaisujen toimittamisessa ja asiantuntemuksesta erikoisten testaus- ja mittauslaitteiden valmistuksessa. Hän totesi, että Ranatecin osallistuminen olisi olennainen osa SKAO-projektin edistyneen digitalisoidun rehun vastaanotinjärjestelmän kokoamista ja testaamista.

Qamcom SKAO -toimeksianto on osa laajempaa kansainvälistä yhteistyötä, joka ulottuu vuoteen 2027 asti. Qamcom vastaa muiden toimittajien komponenttien integroimisesta pääjärjestelmään. Projektiin kuuluu myös yhteistyötä Onsalan avaruusobservatorion ja Chalmersin teknillisen yliopiston kanssa, jotka ovat kaksi johtavaa toimijaa SKAO-teleskooppien rakentamisessa.

Ranatec pitää tätä mahdollisuutta ainutlaatuisena kasvumahdollisuutena ja mahdollisuutena työskennellä yhdessä ruotsalaisten teknologia- ja avaruustutkimuksen visionäärien johtajien kanssa. Yrityksellä on kunnia tulla valituksi tähän arvostettuun projektiin, ja se odottaa innolla osallistuvansa SKAO-observatorion menestykseen.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli: ei julkistettu