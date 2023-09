By

Yhteenveto: Tutkijat ovat löytäneet fossiiliset hampaat pienestä jyrsijämäisestä olennosta nimeltä Sikuomys mikros, joka on saanut lempinimen "jäähiiri", joka eli yli 70 miljoonaa vuotta sitten nykyisessä Alaskassa. Noin kotihiiren kokoinen olento viihtyi arktisen talven pakkasessa ja pimeydessä erilaisten dinosauruslajien rinnalla. Hampaat, jotka olivat kooltaan vain 1–1.5 millimetriä, löydettiin sedimentistä, joka oli kerätty kolmesta eri paikasta Prince Creekin muodostumista, alueella, jossa on runsaasti dinosaurusfossiileja. Hampaat erosivat tarpeeksi sen lähisukulaisten hampaista voidakseen luokitella sen uudeksi lajiksi. Vaikka olennon käyttäytymisestä ja elämäntavoista tiedetään vähän, tutkijat spekuloivat, että se on saattanut pysyä aktiivisena koko talven ja ruokkia hyönteisiä ja muita selkärangattomia selviytyäkseen ankarassa ympäristössä. Sikuomys-mikrojen pienen koon uskotaan olevan evoluution mukainen sopeutuminen, minkä ansiosta se tarvitsee vähemmän ruokaa talvikuukausina.

Napapiirin yläpuolella sijaitseva Prince Creekin muodostuma tarjoaa ainutlaatuisen ikkunan alueen esihistoriallisiin asukkaisiin dinosaurusten aikana. "Jäähiiren" hampaiden löytäminen lisää ymmärrystämme muinaisella arktisella alueella esiintyneistä monimuotoisista ekosysteemeistä ja haastaa ennakkokäsityksemme elämän rajoituksista äärimmäisissä ympäristöissä.

