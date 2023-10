Bulkkiakustiset resonaattorit mahdollistavat akustisen energian tarkan mittauksen

Harvardin ja Purduen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet strategian 4H-piikarbidista (SiC) valmistettujen akustisten bulkkiresonaattoreiden sisällä olevien piin avoimien työpaikkojen hallitsemiseksi ja lukemiseksi. Näillä resonaattoreilla, jotka vahvistavat tai suodattavat akustisia aaltoja, on useita sovelluksia, mukaan lukien RF-tietoliikenne ja kvanttiteknologiat. Niihin ajan mittaan varastoidun akustisen energian tarkka mittaaminen on kuitenkin ollut haaste. Tutkijoiden strategiaan kuuluu resonaattorin vikojen absorboimien tai vahvistamien taajuuksien virittäminen. He käyttivät 4H SiC:stä valmistettua lateraalisen yliäänen bulk akustisen resonaattorin (LOBAR) laitetta demonstroidakseen piivapaiden työpaikkojen spin-akustista ohjausta. He suorittivat taajuusspektrianalyysin ja käyttivät optista lukemaa visualisoidakseen laitteen resonanssitilan. Ei-invasiivinen mittaus mahdollistaa mikroelektromekaanisten järjestelmien akustisten ominaisuuksien tarkan karakterisoinnin. Tämä tutkimus avaa uusia mahdollisuuksia luotettavien ja tehokkaiden signaalinkäsittelylaitteiden valmistamiseen.

Lähde: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)