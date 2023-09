Uusi komeetta Nishimura: Onko siitä mahtava näky?

By

Äskettäin löydetty komeetta Nishimura, C/2023 P1, on herättänyt vilinää yleisön keskuudessa. Vaikka sen lentorata viittaa läheiseen lähestymiseen aurinkoon ja mahdollisuuteen näkyä paljaalla silmällä, asiantuntijat uskovat, että se ei todennäköisesti tarjoa näyttävää taivasta.

Komeetat ovat yksi aurinkokunnan kunnioitusta herättävistä esineistä, ja mahdollisuus nähdä mahtava komeetta taivaallamme on aina jännittävää. Nykyinen komeetta vangitsee huomiota on C/2023 P1 (Nishimura), jonka japanilainen tähtitieteilijä Hideo Nishimura löysi 12. elokuuta. Tähtitieteilijät pystyivät määrittämään sen polun analysoimalla tammikuusta peräisin olevia löytöä edeltäviä kuvia.

Pian tajuttiin, että Nishimura tulee lähemmäksi aurinkoa kuin Merkuriuksen kiertorata tässä kuussa. Löytöhetkellä komeetta osoitti tarpeeksi kirkkautta, jotta se olisi mahdollisesti näkyvissä paljaalla silmällä. Kuitenkin sen polku pitää sen lähellä aurinkoa taivaalla, kuten Maasta havaitaan. Tämä tarkoittaa, että vaikka se on tarpeeksi kirkas nähdäkseen pimeällä taivaalla, se todennäköisesti halaa horisonttia heti auringonlaskun jälkeen, melkein eksyneenä auringon hehkuun.

Sen rajallisesta näkyvyydestä huolimatta tähtitieteilijät ympäri maailmaa ovat edelleen innoissaan Nishimuran tutkimisesta ja havainnoinnista. Kuten tiedekirjailija ja tähtitieteilijä David H. Levy sanoi kerran: "Komeetat ovat kuin kissat: niillä on häntä ja ne tekevät juuri sitä, mitä haluavat." On aina mahdollista, että Nishimura kirkastuu yllättäen ja tarjoaa erityisen näkymän seuraavien parin viikon aikana. Jos ei, on vielä toivoa tulevista komeettojen havainnoista.

Kun komeetat ovat kaukana Auringosta, ne muistuttavat likaisia ​​lumipalloja, jotka koostuvat jäästä, pölystä ja kivestä. Kun komeetta lähestyy aurinkoa, pinta lämpenee, jolloin jääkerrokset muuttuvat kaasuksi ja purkautuvat ulospäin. Tämä kaasu yhdessä pölyn ja roskien kanssa muodostaa ytimen ympärille hehkuvan pilven, jota kutsutaan koomaksi. Aurinkotuuli puhaltaa sitten kaasun ja pölyn pois Auringosta ja luo komeetan ikonisen hännän. Komeetan kirkkaus määräytyy sen ytimen koon, etäisyyden Auringosta ja etäisyyden Maasta.

Sen perusteella, mitä tiedämme Nishimurasta, se ei todennäköisesti ole suuri komeetta. Lisäksi se ei ole erityisen lähellä Maata. Sen odotetaan kuitenkin olevan erittäin aktiivinen perihelionissa, joka on sen lähin piste aurinkoa. Vaikka se olisi ollut vaikuttava näky pimeällä yötaivaalla, Nishimuran sijainti aurinkoon ja maahan nähden tekee sen havainnoinnin haastavaksi.

Lyhyen ikkunan kautta pääsee vilkaisemaan Australian Nishimuraa, jossa se kurkistaa läntisen horisontin yläpuolelle auringonlaskun jälkeen. Paras mahdollisuus nähdä se on viikolla 20.–27. syyskuuta, jolloin se laskee noin tunnin kuluttua Auringosta. Se on kuitenkin hyvin lähellä horisonttia ja saattaa kadota auringon häikäisyssä.

Vaikka on mahdollista, että Nishimura pirstou ja lisää sen kirkkautta, se on epätodennäköisempää Nishimuran kaltaiselle kokeneelle kävijälle. Siitä huolimatta komeetan häntä voi silti olla näkyvissä taivaan tummuessa. Tarkkailijat ovat arvioineet sen pituudeksi noin kuusi astetta ja odottavat sen kasvavan, kun komeetta lähestyy aurinkoa.

Jos Nishimura ei tarjoa spektaakkelia, jota monet toivovat, on mahdollista, että toinen komeetta, komeetta C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), voisi tarjota todella upean esityksen ensi vuonna. Aiemmin tänä vuonna löydetty sen mahdollista näyttöä odotetaan innokkaasti.

Lähteet:

– Lähdeartikkeli