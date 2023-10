Vilkkaus seuraavan sukupolven Very Large Arrayn uusiin antenneihin

National Radio Astronomy Observatory (NRAO) on paljastanut prototyypin radioteleskooppiantennit tulevaa seuraavan sukupolven Very Large Array (ngVLA) -antennia varten. Paljastus tapahtui työpajassa, joka pidettiin Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences -instituutissa Leipzigissä, Saksassa.

Prototyypissä on 18-metrinen astia, joka koostuu 76 yksittäisestä alumiinipaneelista. Astian ainutlaatuinen muotoilu antaa sen kestää äärimmäisiä olosuhteita, kuten lämpötilan vaihteluita, tuulta ja painovoimaa, samalla kun se säilyttää tarkan muotonsa. Se koostuu 724 osasta, joita pidetään yhdessä 2,500 ruuvilla ja painaa 43 tonnia. Suunnittelua voidaan helposti kuljettaa ja koota eri puolilla maailmaa.

Paljastaminen tapahtuu sen jälkeen, kun Associated Universities, Inc. (AUI) sai 21 miljoonan dollarin apurahan National Science Foundationilta (NSF) parantaakseen ngVLA:n suunnittelua. Lisäksi prototyypin takana oleva mtex-antennitekniikka sai 1 miljoonan dollarin avustuksen New Mexico Local Economic Development Act -lain (LEDA) kautta uuden laitoksen kehittämiseen Albuquerquessa.

ngVLA korvaa nykyisen Jansky Very Large Arrayn (VLA), joka sijaitsee Socorrossa, New Mexicossa. Se koostuu 244 astiasta, joista jokainen on kooltaan 18 metriä, ja sen herkkyys on 10 kertaa edeltäjänsä herkkyys. ngVLA:n rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2026, alustavat havainnot on suunniteltu vuodelle 2029 ja täysi tieteellinen toiminta alkaa vuonna 2035.

ngVLA:n keskeisiä tieteellisiä tavoitteita ovat Maan kokoisten eksoplaneettojen, eksoplanetaaristen järjestelmien astrobiologian ja tähtikemian, varhaisten galaksien, galaktisten keskuspulsareiden ja supermassiivisten mustien aukkojen muodostumisen ja evoluution tutkiminen.

Jansky VLA:lla, joka tunnetaan esiintymisestä elokuvassa ”Contact”, on merkittävä historia uraauurtavassa radioastronomian tutkimuksessa sen käyttöönotosta vuonna 1980 lähtien. Se on osallistunut erilaisten taivaankappaleiden ja ilmiöiden tutkimukseen, mukaan lukien jään elohopeassa, supermassiivisessa mustassa. reikiä, mikrokvasaareja, Einsteinin renkaita, gammapurkausta, supernovia ja lukemattomia tähtiä ja planeettoja kaikkialla universumissa.

Lähde: Universe Today