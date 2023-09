Laajennusmikroskoopia: valomikroskooppien resoluution parantaminen

By

Lasilinssejä ja valoa käyttävät mikroskoopit ovat olleet laboratoriotutkimuksen kulmakivi vuosisatojen ajan. Vaikka tehokkaampia laitteita, kuten elektronimikroskooppeja, on olemassa, niiden korkeat kustannukset ja huoltovaatimukset tekevät niistä epäkäytännöllisiä useimmissa laboratorioissa. Tämän seurauksena konfokaaliset mikroskoopit, jotka käyttävät valoa ja linssejä esineiden suurentamiseen, ovat monien tutkijoiden valinta. Näillä mikroskoopeilla on kuitenkin rajoituksia, kun on kyse kohteen erottamisesta lähellä käytetyn valon aallonpituutta, mikä johtaa kuvan vääristymiseen diffraktiosta.

Mikro-organismit, kuten bakteerit, sienet ja virukset, kuuluvat tälle kokoalueelle, mikä asettaa haasteita mikrobiologeille ja patologieille, jotka haluavat tutkia ja diagnosoida niitä. Näiden esteiden voittamiseksi viimeisten kahdeksan vuoden aikana on ilmaantunut laajennusmikroskopiatekniikka, jonka avulla tutkijat ovat voineet parantaa tavanomaisten mikroskooppien resoluutiota laajentamalla havainnoitavien mikrobien kokoa.

Paisuntamikroskopiassa käytetään polyelektrolyyttihydrogeeliä näytteiden laajentamiseen. Nämä geelit ovat erittäin imukykyisiä ja turpoavat, kun vettä lisätään. Näytteet, mukaan lukien spesifiset biomolekyylit, kuten proteiinit, ankkuroidaan tähän geelimatriisiin. Kun geeli turpoaa, näytteet laajenevat jopa nelinkertaisiksi, mikä eliminoi diffraktion aiheuttaman vääristymän.

Laajennusmikroskopialla on kuitenkin vaikeuksia varmistaa näytteiden tasainen laajeneminen. Soluseinien läsnäolo monissa mikrobeissa estää laajentumisen, samoin kuin tarve erityisiin ankkurointivaiheisiin kullekin biomolekyylille, mikä tekee prosessista työvoimavaltaisen ja rajoittavan laajennettavissa olevien näytetyyppien suhteen.

Kesäkuussa 2023 Yongxin Zhaon johtama biotekniikan tutkijaryhmä Carnegie Mellonin yliopistosta kehitti uuden laajennusmikroskooppialustan nimeltä µMagnify. Tällä alustalla käytettiin hydrogeeliä, joka sitoo yleisesti biomolekyylejä kaikkialla geelimatriisissa, mikä johti tasaisempaan näytteiden laajenemiseen ja laajensi havaittavien organismien ja kudosten valikoimaa. Siitä huolimatta kaksi haastetta jatkui: soluseinäongelma ja kyky leimata ja tunnistaa tiettyjä rakenteita.

Soluseinäongelman ratkaisemiseksi tutkijat yhdistivät lämpökäsittelyn soluseinää sulavien entsyymien cocktailiin, mikä saavutti onnistuneen laajenemisen useille patogeeneille ja infektoituneille kudoksille, mukaan lukien vahvat bakteeri- ja sienibiofilmit.

Toinen haaste liittyy proteiinien leimaamiseen avainrakenteiden tai proteiinien tunnistamiseksi tarkkailtavien solujen sisällä. Fluoresoivaa leimaamista käytetään yleisesti, mutta perinteisesti se sallii vain rajoitetun määrän värejä päällekkäisten aallonpituuksien vuoksi. Zhaon tiimi kehitti kuitenkin huuhtele ja toista -menetelmän, joka mahdollistaa useiden merkintöjen tekemisen yhdessä näytteessä. Tämä yhdessä parannetun kuvanlaajennuksen kanssa mahdollistaa useiden proteiinien vuorovaikutusten ja rakenteiden visualisoinnin 3D-muodossa.

µMagnify-järjestelmä tarjoaa kustannustehokkaan ja yksinkertaisen ratkaisun nykyisten konfokaalimikroskooppien tehon ja monipuolisuuden lisäämiseen. Arvioitu hinta on 10 dollaria näytettä kohti, joten laboratoriot ympäri maailmaa voivat ottaa tämän tekniikan käyttöön. Resurssit rajallisilla alueilla, joilla mikrobipatogeenien esiintyvyys on suuri, kuten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa, järjestelmällä on suuri potentiaali. Tutkijat kehittivät jopa virtuaalitodellisuusohjelman nimeltä ExMicroVR datan visualisoimiseksi, mikä helpottaa useiden tutkijoiden yhteistyötä samassa otoksessa.

(Lähde: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)