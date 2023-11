Suola: maustaa vai ei? Tuore katsaus ruoanlaittopihviin

By

Vastoin yleistä luuloa, fyysikko, josta tuli ruokakirjailija, George Vekinis, ehdottaa, että suolaa ei tulisi koskaan laittaa pihviin ennen paistamista. Hän väittää, että suolan osmoottinen kyky voi poistaa lihasta liikaa kosteutta, mikä johtaa sitkeään ja syötäväksi kelpaamattomaan rakenteeseen. Vekinis ei myöskään suosittele pihvien kypsentämistä suoraan jääkaapista, koska se suosittelee esimikroaaltovaihetta lihan lämmittämiseksi ennen paistamista.

Vekinisin mukaan pihvin optimaalinen kypsennystapa on mikrossa paksuudesta riippuen yhdestä kahteen minuuttia ja sitten nopeasti paistaa korkealla lämmöllä. Tavoitteena on saada pintaan pieni reaktio ja samalla varmistaa, että sisälämpötila on vähintään 55-60 celsiusastetta. Tällä menetelmällä pihvi säilyttää mehukkuutensa ja makunsa.

Vekinis korostaa, että keskiharvinainen on ihanteellinen kypsyysaste pihville. Tämä johtaa hieman punaiseen keskustaan, jossa on ruskistunut ja kypsennetty ulkopinta. Vaikka hän myöntää, että pienen öljymäärän lisääminen pannulle, jopa tarttumattomilla pannuilla, on henkilökohtainen mieltymys, hän ei kannata suolan käyttöä mausteena.

Nämä epätavalliset näkemykset haastavat monien julkkiskokkien suositukset, kuten Gordon Ramsayn ja Jamie Oliverin, jotka mainostavat pihvien runsasta maustamista suolalla ennen ruoanlaittoa. Vekinin näkökulma tarjoaa tuoretta näkemystä pihvin kypsentämisen tieteeseen, ja hänen näkemyksensä on esitetty yksityiskohtaisesti hänen tuoreessa kirjassaan Physics in the Kitchen, joka perehtyy eri ruokailmiöiden taustalla oleviin tieteellisiin periaatteisiin.

