Kattava katsaus universumin esineisiin

Australian National Universityn (ANU) tutkijat ovat kehittäneet laajimman näkemyksen maailmankaikkeuden historiasta. Pääkirjailija kunniaapulaisprofessori Charley Lineweaver selittää, että heidän tavoitteenaan oli ymmärtää kaikkien universumin esineiden alkuperä. He päättelivät, että kun universumi laajeni ja jäähtyi alkuräjähdyksen jälkeen, esineet, kuten protonit, atomit, planeetat, tähdet ja galaksit, tiivistyivät kuumasta taustasta.

Tämän prosessin havainnollistamiseksi tutkijat loivat kaksi tonttia. Ensimmäinen käyrä näyttää universumin lämpötilan ja tiheyden sen laajentuessa ja jäähtyessä. Toinen kaavio näyttää kaikkien universumin esineiden massan ja koon. Tämä kattava kaavio tarjoaa visualisoinnin universumin kohteista.

Tutkimus herättää tärkeitä kysymyksiä tonttien rajoista ja niiden ulkopuolella olevasta. Jotkut juonen alueet ovat "kiellettyjä", koska esineet eivät voi olla mustia aukkoja tiheämpiä tai niin pieniä, että kvanttimekaniikka hämärtää niiden luonnetta yksittäisinä esineinä. Tutkijat spekuloivat, että maailmankaikkeus on saattanut alkaa hetkenä - objektina, jolla on tietty koko ja massa - eikä singulaarisuus, joka on hypoteettinen äärettömän tiheyden ja lämpötilan piste.

Juonen suuremmassa päässä se viittaa siihen, että jos havaittavan maailmankaikkeuden ulkopuolella on täydellinen tyhjiö, universumimme muistuttaisi suurta, matalatiheyksistä mustaa aukkoa. Tutkijoilla on kuitenkin hyvä syy uskoa, että näin ei ole.

Tämä uraauurtava tutkimus tarjoaa uuden käsityksen universumin esineistä ja tarjoaa uusia näkemyksiä itse maailmankaikkeuden alkuperästä. Tutkimus julkaistiin American Journal of Physics -lehdessä.

– Australian kansallinen yliopisto