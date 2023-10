ISRO ilmaisee huolensa Vikram Landerille ja Pragyan Roverille Kuussa kohdistuvasta uhasta

By

ISRO (Intian Space Research Organisation) on ilmaissut huolensa Vikram-laskeutujan ja Pragyan-mönkijän Kuussa kohtaamasta mahdollisesta uhasta. Nimettömyyttä pyytäneen ISRO:n vanhemman upseerin mukaan mikrometeoroidit iskevät jatkuvasti kuun pintaan, mikä aiheuttaa riskin avaruusalukselle.

Chandrayaan 3, tehtävä, jossa Vikram-laskeutuja ja Pragyan-mönkijä käytettiin, on suorittanut onnistuneesti 14 päivää kestäneen tehtävänsä Kuussa. Koska avaruusalus on kuitenkin tällä hetkellä lepotilassa, se on alttiina näille mikrometeoroideille.

Vaikka mahdollisista vaurioista tai toimintahäiriöistä ei ole tarkkoja tietoja, aika paljastaa mönkijän ja laskeutujan kohtaaman riskin todellisen laajuuden. On epävarmaa, rikkoutuvatko ne tai kokevatko ne muita ongelmia näiden mikrometeoroidisten vaikutusten vuoksi.

Vikram-laskeutuja ja Pragyan-mönkijä ovat olleet ratkaisevassa roolissa Intian kunnianhimoisissa kuuntutkimuspyrkimyksissä. Vikram-laskeutuja on suunniteltu kuljettamaan Pragyan-kuljettaja kuun pinnalle ja suorittamaan erilaisia ​​kokeita ja havaintoja.

Mikrometeoroidien aiheuttaman uhan torjumiseksi on välttämätöntä, että ISRO seuraa tilannetta huolellisesti ja kehittää strategioita mahdollisten vahinkojen lieventämiseksi. Näihin strategioihin voi kuulua avaruusaluksen lepotilaasetusten säätäminen ja suojatoimenpiteiden toteuttaminen Vikram-laskeutujan ja Pragyan-mönkijän suojaamiseksi mikrometeoroidien vaikutuksilta.

Tämä ISRO:n esiin tuoma huolenaihe korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon kaikki mahdolliset riskit ja haasteet, joita kuun tutkimusmatkojen aikana ilmenee. Tunnistamalla ja puuttumalla näihin riskeihin avaruusjärjestöt voivat varmistaa avaruusalustensa menestyksen ja pitkäikäisyyden Kuussa.

Lähteet:

- ISRO-upseeri (anonyymi)

– Intia tänään