Uusi tutkimus ehdottaa, että Grönlannin jäälevy on kestävämpi kuin aiemmin luultiin

Nature-lehdessä äskettäin julkaistu tutkimus on osoittanut, että Grönlannin jäätikkö voi kestää peruuttamatonta rappeutumista paremmin kuin aiemmin uskottiin. Tutkimus viittaa siihen, että vaikka maapallon lämpötila nousee yli 2 celsiusasteen kynnyksen, mikä vaikuttaa yhä todennäköisemmältä ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi, jääpeite voisi silti välttää täydellisen romahtamisen, jos lämpötila laskee suhteellisen nopeasti sen jälkeen.

Johtava kirjailija Nils Bochow, tutkija Norjan arktisesta yliopistosta, korostaa, että vaikka jäälevy on osoittanut odottamatonta kimmoisuutta, sen kyvyllä kestää lämpenemistä on rajansa. Jos lämpötilat ylittävät merkittävästi 2 asteen kynnyksen vuoden 2100 jälkeen tai pysyvät hieman sen yläpuolella pitkiä aikoja, peruuttamattoman jäähäviön mahdollisuus muutaman tuhannen vuoden sisällä on lähes mahdotonta välttää. On kuitenkin olemassa myös rajallinen ikkuna vaurioiden lieventämiseksi, jos lämpötilat laskevat tietyn ajan sisällä.

Grönlannin jäätikkö on vaikuttanut jo noin 20 % maailman merenpinnan noususta vuodesta 2002 lähtien, ja osuuden odotetaan nousevan ajan myötä. Viime vuosina sen on havaittu reagoivan lämpenemiseen nopeammin kuin ilmastomallit ennustavat. Jääpeite jatkaa sulamistaan ​​ja lisää vettä valtameriin, mikä ei ainoastaan ​​nosta merenpintaa, vaan vaikuttaa myös tärkeisiin merivirtoihin.

Toisin kuin ilmakehä, joka jäähtyisi suhteellisen nopeasti, jos hiilidioksidipäästöt loppuisi, Grönlannin jäätikön sulamisella on pitkäaikaisia ​​seurauksia. Jokainen lämpenemisen vuosi lukot tulevaisuudessa sulavat. Positiiviset palautemekanismit, joissa jäätikön muutokset nopeuttavat sen hajoamista, ovat suuri huolenaihe. Kun jään pinta sulaa, se lyhenee ja altistuu lämpimämmälle ilmalle, mikä voimistaa sulamisprosessia.

Tutkimuksessa käytettiin erilaisia ​​malleja ja skenaarioita määrittämään, kuinka jääpeite reagoi erilaisiin lämpötilan nousuihin vuoteen 2100 asti. Tulokset osoittivat, että jos lämpötila laskee noin 1.5 celsiusastetta esiteollisen tason yläpuolelle muutamassa vuosisadassa tai jopa nopeammin, jäälevy voi välttää kriittisen positiivisen palautteen kynnyksen saavuttamisen.

"Ylitys"-skenaarion mahdollisuus, jossa lämpötilat ylittävät globaalit tavoitteet ja sitten laskevat, voi syntyä, jos tehokkaita hiilenpoistotekniikoita kehitetään. Laajan käyttöönoton toteutettavuus on kuitenkin edelleen epävarmaa.

Tämä tutkimus herättää tärkeitä kysymyksiä Grönlannin jäätikön tulevaisuudesta ja korostaa tarvetta puuttua ilmastonmuutokseen. Tarkka kynnyslämpötila ja jäälevyn herkkyyteen vaikuttavat sisäiset prosessit vaativat lisätutkimuksia. Viime kädessä ihmisten toimet määräävät ilmaston tulevaisuuden ja sitä kautta jääkerroksen kohtalon.

