Tutkijat kehittävät sähköistä menetelmää elektronivirran muuttamiseksi kvanttimateriaaleissa

Penn Staten tutkijaryhmä on tehnyt merkittävän läpimurron kvanttimateriaaleissa kehittämällä uuden sähköisen menetelmän muuttaakseen elektronien virtauksen suuntaa. Heidän menetelmänsä, joka on osoitettu materiaaleissa, joissa on kvanttipoikkeama Hall (QAH) -ilmiö, saattaa vaikuttaa seuraavan sukupolven elektronisten laitteiden ja kvanttitietokoneiden kehittämiseen.

QAH-ilmiö on erityisen lupaava, koska se mahdollistaa elektronien virtauksen materiaalien reunoja pitkin ilman energiahävikkiä. Tämä hajoamaton virtaus, joka tunnetaan myös kiraalisena reunavirtana, eliminoi takaisinsironta ja tarjoaa kvantisoidun Hall-resistanssin ja nolla pitkittäisresistanssin.

Tässä tutkimuksessa tutkijat suunnittelivat QAH-eristeen, jolla on erityisiä ominaisuuksia, jotka optimoivat elektronien virtauksen. He kohdistavat eristimeen 5 millisekunnin virtapulssin, mikä aiheutti muutoksen materiaalin sisäisessä magnetismissa ja muutti sen jälkeen elektronien virtauksen suuntaa. Tämä kyky muuttaa suuntaa on ratkaisevan tärkeä tiedonsiirron, varastoinnin ja haun maksimoimiseksi kvanttiteknologioissa.

Edellinen menetelmä elektronien virtauksen suunnan muuttamiseen perustui ulkoisiin magneetteihin, mutta tämä lähestymistapa ei ollut ihanteellinen pienille elektronisille laitteille, kuten älypuhelimille. Tutkijat löysivät kätevän elektronisen menetelmän, joka ei vaadi tilaa vieviä magneetteja. Suurentamalla käytetyn virran tiheyttä ja kaventamalla QAH-eristinlaitteita, ne saavuttivat erittäin korkean virrantiheyden, mikä vaihtoi tehokkaasti magnetoinnin suuntaa ja elektronien kuljetuksen suuntaa.

Tutkijat vertaavat tätä muutosta kvanttimateriaalien magneettisesta sähköiseen ohjaukseen siirtymiseen perinteisessä muistin varastoinnissa vanhemmista magneettipohjaisista menetelmistä uudempiin elektronisiin menetelmiin. He esittivät myös teoreettisen tulkinnan menetelmästään ja käytännön todisteita havaintojensa tueksi.

Tiimi etsii parhaillaan tapoja pysäyttää elektronit niiden edetessä, jotta järjestelmä voidaan kytkeä tehokkaasti päälle ja pois päältä. He tutkivat myös menetelmiä QAH-vaikutuksen osoittamiseksi korkeammissa lämpötiloissa.

Tämä tutkimus lupaa kehittyneempien elektronisten laitteiden kehittämisen ja kvanttilaskennan mahdollisuuksien toteuttamisen.

Lähde: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Reunavirran kiraalisuuden sähköinen kytkentä kvanttipoikkeavissa Hall-eristimissä. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y