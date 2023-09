NASAn Parker Solar Probe löytää avaruuspölyn aurinkokunnan muodostumisesta

By

NASAn Parker Solar Probe, joka on kaikkien aikojen ensimmäinen tehtävä tutkia auringon koronaa, on tehnyt uskomattoman löydön. Luotain on kohdannut avaruuspölyä, jonka uskotaan olevan aurinkokuntamme muodostumisen jäänteitä. Tämä merkittävä löytö tapahtui luotaimen matkan aikana yhden voimakkaimmista koskaan havaituista koronaalisten massapurkausten läpi.

Koronaalinen massapurkaus on voimakas plasman ja magneettikentän purkautuminen, joka on peräisin Auringosta. Tämän räjähdysmäisen tapahtuman seurauksena pöly kulki noin kuuden miljoonan mailin päähän Auringosta. Aurinkokunnassamme oleva planeettojenvälinen pöly täydensi kuitenkin nopeasti evakuoidun alueen.

NASA jakoi uutisen sosiaalisessa mediassa ilmaisten innostusta Parker Solar Probe -luotaimen ensimmäisestä saavutuksesta. Luotain kohtaaminen avaruuspölyn kanssa tarjoaa arvokkaita näkemyksiä Auringon energian ja lähellä olevien komeetoista ja asteroideista jääneiden pölyhiukkasten välisistä vuorovaikutuksista.

Hajaantuneessa pölyssä on heikko hehku, joka tunnetaan nimellä "horoskooppivalo", joka näkyy ennen auringonnousua tai auringonlaskun jälkeen. Otettujen kuvien kirkkautta piti säätää pölyhiukkasten heijastusominaisuuksien huomioon ottamiseksi. Tämä löytö on ratkaisevan tärkeä avaruussääennusteiden edistämisessä ja ymmärtämisessämme siitä, kuinka planeettojen välinen pöly vaikuttaa auringonpurkausihin.

Edistyessään Parker Solar Probe -luotaimen odotetaan keräävän lisää tietoa, kun aurinko saavuttaa auringon maksiminsa, vaiheen, jota leimaa lisääntynyt auringon aktiivisuus. Nämä tiedot auttavat NASA:ta ymmärtämään Auringon toiminnan vaikutukset maapallon ympäristöön.

Tämä poikkeuksellinen löytö esittelee Parker Solar Proben uraauurtavaa työtä, kun se selvittää lähimmän tähtemme mysteerit.

