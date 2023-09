Astronautti Frank Rubio rikkoi ennätyksen amerikkalaisen pisimmällä avaruusmatkalla

By

Miamista kotoisin oleva astronautti Frank Rubio saavuttaa merkittävän virstanpylvään, kun hänestä tulee amerikkalainen astronautti, jolla on historian pisin avaruusmatka. Valmistuttuaan NASAn astronauttiohjelmasta vuonna 2019 Rubio aloitti ensimmäisen avaruusmatkansa 21. syyskuuta 2022. Torstaina hän on viettänyt avaruudessa merkittävät 371 päivää, mikä ylittää Mark Vande Hein aiemman 355 päivän ennätyksen. . Rubion tutkimusmatka on ollut sekoitus haasteita ja palkintoja, tunnepitoisia hetkiä ja upeita ammatillisia saavutuksia.

Kansainväliseltä avaruusasemalta antamassaan haastattelussa Rubio ilmaisi kiitollisuutensa toimistonsa ja tiiminsä edustamisesta tässä monumentaalisessa tehtävässä. Hän tunnusti matkan vaikeuden, mutta korosti myös täyttymystä ja kunniaa, jonka se toi hänelle. Rubion alkuperäinen odotus oli kuuden kuukauden tehtävä, mutta jäähdytysnestevuodon vuoksi hänen avaruusaluksessaan, jossa hän oli, normaali paluu Maahan muuttui mahdottomaksi. Tämän seurauksena Venäjän avaruusjärjestö on lähettänyt miehittämättömän avaruusaluksen hakemaan Rubion ja kaksi kosmonauttia, joiden kanssa hän jakaa avaruusaseman.

Rubio käytti koko tehtävän ajan erilaisia ​​selviytymismekanismeja, kuten pysyä positiivisena, pysyä yhteydessä rakkaitaan kotona ja luottaen tiiminsä tukeen. Kohtamistaan ​​haasteista huolimatta Rubio uskoo, että kun sitoutuu tehtävään ja käy läpi kahden vuoden intensiivisen koulutuksen, velvollisuuden ja vastuuntunto valtaa.

Ennen astronautiksi ryhtymistään Rubio toimi everstiluutnanttina Yhdysvaltain armeijassa ja sai arvokasta kokemusta taistelusotilaana ja lentäjänä. Lisäksi hänellä on lääketieteen tohtori ja perhelääkärin ja lentokirurgin pätevyys.

Rubio myönsi paluutaan odotellessa, että hänen ruumiiltaan kestäisi aikaa tottua painovoimaan. Voi kestää kahdesta kuuteen kuukautta, ennen kuin hän palaa normaaliin liikkuvuuteen ja kantaa painoa mukavasti.

Rubion odotetuimmat hetket palattuaan liittyvät perheensä yhdistämiseen, takapihan rauhasta nauttimiseen ja tuoreen salaatin nauttimiseen. Hänen merkittävä matkansa toimii inspiraationa tuleville avaruusmatkailijoille ja korostaa astronautien omistautumista ja uhrauksia tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi.

Lähteet:

– NASA

- NPR