Tutkijat löytävät mahdollisen mutajärven Marsissa

Tutkijat ovat löytäneet todisteita Marsin mutajärvestä, jonka he uskovat olleen, mikä voisi tarjota arvokkaita vihjeitä planeetan aiemman elämän merkkejä etsiessään. Tutkimus keskittyi Hydraotes Chaosin, Marsin kaaoksen maaston alueeseen, joka koostuu vuorista, kraattereista ja laaksoista. Tutkijat analysoivat NASAn Mars Reconnaissance Orbiterin ottamia kuvia ja tunnistivat tasaisen alueen Hydraotes Chaosissa, jossa oli merkkejä sedimentistä ja mudasta, joka kuplii pinnan alta.

Tutkimus viittaa siihen, että noin 3.4 miljardia vuotta sitten Hydraotes Chaosin pohjavesikerrosjärjestelmä hajosi, mikä johti massiivisiin tulviin, jotka kerääntyivät suuria määriä sedimenttiä pintaan. Tämä sedimentti, jos sitä tarkastellaan tarkasti, saattaa sisältää Marsin aiemman elämän biosignatuureja. Tutkijat uskovat, että mutajärven sedimentti muodostui noin 1.1 miljardia vuotta sitten, paljon sen jälkeen, kun Marsin pohjavesi oli todennäköisesti kadonnut ja planeetta oli tullut epävieraanvaraiseksi.

Tulevaisuudessa tutkijat toivovat voivansa tutkia muinaista mutajärveä tarkemmin selvittääkseen, milloin Mars on voinut olla asuttava ja mahdollisesti isännöi elämää. NASAn Ames Research Center kehittää instrumenttia nimeltä EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), jota voitaisiin käyttää biomarkkereiden, erityisesti lipidien, testaamiseen. On harkittuja EXCALIBRin viemistä tulevalle NASA-operaatiolle joko kuuhun tai Marsiin, sillä Hydraotes Chaos on mahdollinen laskeutumispaikka tälle instrumentille.

Tämä tutkimus tuo uutta valoa mahdollisuuteen, että Marsissa on joskus elämää, ja korostaa Marsin maaston lisätutkimuksen ja -analyysin merkitystä. Se tarjoaa jännittäviä näkymiä tuleville tehtäville, joilla pyritään paljastamaan Marsin mysteerit ja mahdolliset menneen elämän merkit.

Lähde: Nature Scientific Reports