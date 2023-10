Uusi tekoälyjärjestelmä voi havaita ja luokitella supernovat

Northwestern Universityn ja muiden instituutioiden tutkijat ovat kehittäneet uuden tekoälyjärjestelmän, joka tunnetaan nimellä Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Tämä tekoälyjärjestelmä pystyy itsenäisesti havaitsemaan ja luokittelemaan supernovat, yksi kiehtovimmista tähtitieteellisistä ilmiöistä.

Perinteisesti supernovien löytäminen on ollut työvoimavaltaista tehtävää, joka edellyttää manuaalista hakua laajoista tietokannoista. Viimeisen kuuden vuoden aikana ihmiset ovat käyttäneet yli 2,000 XNUMX tuntia tarkastaessaan erikoistuneiden supernovametsästäjien keräämiä tietoja. Tätä aikaa vievää prosessia voitaisiin käyttää tuottavammin.

BTSbot on suunniteltu indeksoimaan valtavia tietokantoja ja tunnistamaan kirkkaita valopisteitä, jotka edustavat supernovaa. Se pystyy analysoimaan Zwicky Transient Facilityn (ZTF) ja muiden supernovametsästäjien keräämiä tietoja reaaliajassa.

Kun BTSbot havaitsee mahdollisen supernovan, se pyrkii vahvistamaan sen olemassaolon ja kerää lisätietoa automatisoitujen ohjelmien, kuten Palomarin observatorion SED Machine -robottiteleskoopin avulla. Kerätyt tiedot siirretään sitten toiseen ohjelmaan nimeltä SNIascore, joka on erikoistunut supernovatyypin määrittämiseen spektrianalyysin perusteella.

BTSbotin, SED Machinen ja SNIascoren yhteistyö johti onnistuneeseen määritykseen, että supernova, joka tunnetaan nimellä SN2023tyk, oli tyypin Ia supernova. Tämä tyyppi tapahtuu, kun binäärinen kumppani räjähtää kokonaan. Tutkijat olivat tyytyväisiä BTSbotin työn tarkkuuteen ja nopeuteen.

Vaikka automaattisen tekoälyn avustaman tähtitieteen on vielä alkuvaiheessa, mahdollinen vaikutus on lupaava. Mahdollisuus säästää merkittävästi supernovatutkimukseen osallistuvien opiskelijoiden ja professorien aikaa on kannatettava tavoite. Kun BTSbot integroituu yhä enemmän tähtitieteelliseen yhteisöön, on suuri odotus löytöille, joita se saattaa paljastaa lisääntyneen tiedonsyötön myötä.

Lähteet:

– Northwestern University

– UT

– UT