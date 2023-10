Ceres: Orgaanisten kemikaalien mysteerin selvittäminen

By

Ceres, pääasteroidivyöhykkeen suurin kappale, hämmentää edelleen tutkijoita kiehtovilla ominaisuuksillaan ja monimutkaisilla orgaanisilla kemikaaleilla. NASAn Dawn-tehtävä, joka tutki Ceresiä ja sen pienempää vastinetta Vestaa, teki merkittäviä löytöjä, jotka viittaavat kääpiöplaneetan alkuperään ja sen mahdolliseen asumiskelpoisuuteen.

Toisin kuin Vesta, Ceres osoittaa kryovulkaanista aktiivisuutta, mikä viittaa veden ja hydratoituneiden mineraalien läsnäoloon. Tehtävä havaitsi Ceresillä myös monimutkaisia ​​orgaanisia aineita, jotka koostuvat vety- ja hiiliatomeista, jotka lisäävät elämää ylläpitävien olosuhteiden mahdollisuutta jäiseen maailmaan.

Tuore tutkimus, joka esiteltiin Geological Society of America's GSA Connects 2023 -kokouksessa, keskittyy Ceresin orgaanisten kemikaalien alkuperään. Kilpailevia teorioita on kaksi: kemikaalit joko muodostuivat in situ tai kuljetettiin/muokattuivat iskujen vaikutuksesta. Näiden orgaanisten aineiden todellisen alkuperän ymmärtäminen voi antaa näkemyksiä Ceresin historiasta ja sen mahdollisesta asumiskelpoisuudesta.

Tämän tutkimiseksi planeettatieteilijä Terik Daly ja hänen kollegansa suorittivat iskukokeita NASAn Ames Vertical Gun Range -aseella jäljittelemään Ceresin olosuhteita. He havaitsivat, että orgaaniset aineet ovat levinneet laajemmin kuin alun perin kerrottiin ja että ne näyttävät olevan kestäviä Ceresin kaltaisissa olosuhteissa.

Tutkimuksessa hyödynnettiin myös Dawnin kameran ja kuvantamisspektrometrin tietoja yhdistämällä ne Ceresin orgaanisten kemikaalien ymmärtämiseksi paremmin. Ekstrapoloimalla spektrometrin koostumustiedot kameran korkeampaan spatiaaliseen resoluutioon, tutkijat pystyivät kartoittamaan Ceresin mahdollisia orgaanisia rikkaita alueita, jotka osoittivat korrelaation vanhempien vaikutusyksiköiden ja muiden vettä osoittavien mineraalien kanssa.

Vaikka Ceresin orgaanisten aineiden tarkka alkuperä on edelleen epävarma, nämä löydökset tarjoavat vahvan todisteen siitä, että ne muodostuivat Ceresissä itsessään. Näiden orgaanisten kemikaalien lähteen määrittäminen voi entisestään selvittää Ceresin historiaa ja sen mahdollisuuksia asuttavana maailmana ympäröiviä mysteereitä.

Lähteet:

– Alkuperäinen artikkeli Evan Goughilta, Universe Today.