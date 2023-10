Uusi valvontasarja CubeSats käyttää siipiä propulsiojärjestelmien sijaan

By

CubeSatit, pienet satelliitit, joita käytetään maapallon etävalvontaan, ovat yleistymässä ja ne varustetaan nyt erilaisilla propulsiojärjestelmillä. Espanjan Aerospace Technologyn (INTA) kehittämä uusi CubeSat-seurantajärjestelmä nimeltä Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) ottaa kuitenkin ainutlaatuisen lähestymistavan – ne käyttävät siipiä perinteisten propulsiojärjestelmien sijaan.

ANSER CubeSats on suunniteltu valvomaan altaita ja järviä Iberiassa, Euroopan niemimaalla, johon Espanja kuuluu. Mielenkiintoista on, että satelliitin nimi on johdettu espanjankielisestä sanasta villihanhia, eläintä, joka tunnetaan kyvystään lentää muodostelmassa.

ANSER CubeSats -koneiden siivet avautuvat laukaisun jälkeen ja sijaitsevat noin 10 kilometrin etäisyydellä toisistaan. Välittömästä läheisyydestään huolimatta CubeSats kiertää 500 kilometrin korkeudella maasta. Siivet hyödyntävät tällä korkeudella olevaa pientä määrää ilmakehää tuottamaan veto- ja nostovoimia, jolloin CubeSatit voivat liikkua haluttuihin asentoihinsa.

Kun ANSER CubeSats on kiertoradalla, se käyttää hyperspektrisiä kuvantamislaitteitaan korkearesoluutioisten kuvien ottamiseksi järvistä ja altaista. Näiden kuvien avulla he voivat seurata veden tasoa ja tunnistaa mahdollisia vaaroja, kuten leväkukintoja. Suhteellisen alhaisilla kustannuksillaan CubeSats tarjoaa edullisen ratkaisun vesistöjen valvontaan.

Vaikka tämä passiivinen propulsiojärjestelmä lyhentää tehtävän käyttöikää, ANSER CubeSatsin kehittäjät näkevät sen mahdollisuutena julkaista parannettuja versioita tulevaisuudessa. Kun laitteiston ominaisuudet kehittyvät edelleen ja lanseerauskustannukset laskevat, he suunnittelevat tuovansa markkinoille uusia CubeSatteja 2–3 vuoden välein, kun vanhemmat lähtevät liikkeelle.

Tällä hetkellä ANSER CubeSatsin laukaisu on odotustilassa, koska Vegan lento VV23 käy läpi tarkastukset puhdistetun laukaisun jälkeen. Uuden julkaisupäivän päivityksiä ei ole vielä julkistettu. Toivottavasti pian ANSER CubeSats nousee lentoon ja demonstroi siipien tehokkuutta satelliitin käyttövoimana.

