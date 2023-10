NIST kehittää huippuluokan suprajohtavaa kameraa ennennäkemättömällä resoluutiolla

National Institute of Standards and Technologyn (NIST) tutkijat ovat tehneet merkittävän läpimurron kuvantamistekniikassa luomalla suprajohtavan kameran, jossa on hämmästyttävä 400,000 400 pikseliä. Tämä merkittävä laite, jossa on XNUMX kertaa enemmän pikseleitä kuin missään muussa lajissaan, voi mullistaa tieteellisen tutkimuksen ja biolääketieteellisen kuvantamisen.

Suprajohtavaa tekniikkaa hyödyntämällä nämä kamerat voivat siepata erittäin heikkoja valosignaaleja, jotka ovat peräisin kaukaisista taivaankappaleista tai analysoida tiettyjä ihmisen aivojen alueita. Suuremman pikselimäärän ansiosta tutkijat näkevät laajan valikoiman uusia sovelluksia eri tieteenaloilla.

NISTin kehittämä kamera koostuu ultraohuista sähköjohdoista, jotka on jäähdytetty lähes absoluuttisen nollan lämpötiloihin. Tämä alhainen lämpötila mahdollistaa jatkuvan virran ilman vastusta, kunnes fotoni osuu yhteen johtimista. Tässä tarkassa paikassa suprajohtavuus häiriintyy, mikä mahdollistaa tulevan fotonin havaitsemisen. Yhdistämällä useiden fotonien paikat ja intensiteetit muodostavat yksityiskohtaisen kuvan.

Suprajohtavien kameroiden varhaiset iteraatiot rajoittuivat vain muutamaan tuhanteen pikseliin, mikä teki niistä epäkäytännöllisiä monissa sovelluksissa. Ensisijainen este pikselimäärän lisäämisessä oli jokaisen pikselin liittäminen kameran lukulinjaan, koska suprajohtavat komponentit vaativat erittäin alhaisia ​​käyttölämpötiloja.

Tämän esteen voittamiseksi NIST-tutkimusryhmä kehitti yhdessä NASAn Jet Propulsion Laboratoryn ja Colorado Boulderin yliopiston yhteistyökumppaneidensa kanssa nerokkaan ratkaisun. Ne integroivat signaalit useista pikseleistä muutamaan huonelämpötilan mittausjohtoon. Kun antureita käytetään virralla, joka on juuri alle niiden maksimikynnyksen, suprajohtavuus häiriintyy, kun fotoni osuu pikseliin. Tuloksena oleva sähköinen signaali havaitaan välittömästi, mikä mahdollistaa nopean kuvankaappauksen.

Uuden kameran suunnittelussa käytetään risteäviä suprajohtavia nanolankoja, jotka muistuttavat tic-tac-toe-peliä. Jokainen pikseli edustaa erillistä aluetta pysty- ja vaakasuuntaisten nanolankojen leikkauskohdassa. Mittaamalla signaaleja kokonaisesta pikselien rivistä tai sarakkeesta samanaikaisesti, tutkijat vähensivät merkittävästi tarvittavien lukujohtojen määrää.

Tämä läpimurto on auttanut tiimiä lisäämään pikselien määrää nopeasti 20,000 400,000:sta hämmästyttäviin XNUMX XNUMX:een muutamassa viikossa. Teknologian skaalaaminen kameroihin, joissa on kymmeniä tai jopa satoja miljoonia pikseleitä, vaikuttaa täysin mahdolliselta.

Tulevana vuonna tutkijat keskittyvät parantamaan kameran herkkyyttä lähes jokaisen saapuvan fotonin kaappaamiseksi. Tämän edistyksen ansiosta kamera voi menestyä hämärässä, kuten himmeiden galaksien tai kaukaisten planeettojen kuvaamisessa, fotonipohjaisen kvanttilaskennan edistämisessä ja biolääketieteellisen tutkimuksen tukemisessa hyödyntämällä lähi-infrapunavaloa ihmiskudoksen visualisoimiseksi.

NIST-tiimin uraauurtavan työn ansiosta korkearesoluutioisten suprajohtavien kameroiden tulevaisuus näyttää poikkeuksellisen lupaavalta.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mikä on suprajohtava kamera?

Suprajohtava kamera on edistyksellinen kuvantamislaite, joka käyttää suprajohtavaa tekniikkaa erittäin heikkojen valosignaalien havaitsemiseen. Se toimii jäähdyttämällä ultraohuet sähköjohdot lähelle absoluuttista nollaa, mikä mahdollistaa keskeytymättömän virran virran, kunnes fotoni osuu yhteen johtimista, mikä häiritsee suprajohtavuutta ja mahdollistaa fotonien havaitsemisen.

Mitä etuja suuremmasta pikselimäärästä on suprajohtavassa kamerassa?

Pikselimäärän lisääminen suprajohtavassa kamerassa tarjoaa useita etuja. Se mahdollistaa korkeamman resoluution kuvantamisen, mikä helpottaa yksityiskohtaisempien ja tarkempien kuvien ottamista. Lisäksi suurempi pikselimäärä laajentaa kameran mahdollisuuksia tieteelliseen tutkimukseen, kuten kaukaisten taivaankappaleiden tutkimiseen tai ihmisen aivojen tiettyjen alueiden tutkimiseen.

Kuinka NIST-tutkimusryhmä voitti haasteen yhdistää jokainen pikseli kameran lukulinjaan?

NIST:n tutkijat kehittivät uudenlaisen lähestymistavan vastatakseen haasteeseen, joka liittyy jokaisen pikselin yhdistämiseen lukulinjaan. Ne integroivat signaalit useista pikseleistä muutamaan huonelämpötilan mittausjohtoon, mikä vähentää tarvittavien yhteyksien määrää. Käyttämällä antureita hieman niiden maksimivirtakynnyksen alapuolella, pikseliin osuvan fotonin aiheuttama häiriö voitiin havaita, mikä mahdollistaa tehokkaan kuvankaappauksen.

Mitkä ovat tämän suprajohtavan kameran mahdolliset sovellukset?

NIST:n kehittämällä korkearesoluutiolla suprajohtavalla kameralla on lukuisia mahdollisia sovelluksia. Sitä voitaisiin käyttää ottamaan kuvia hämäristä galakseista tai aurinkokunnan ulkopuolella olevista planeetoista heikossa valaistuksessa. Lisäksi sillä on potentiaalia edistää fotonipohjaista kvanttilaskentaa ja auttaa biolääketieteellisessä tutkimuksessa visualisoimalla ihmiskudosta käyttämällä lähi-infrapunavaloa.