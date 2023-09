Harvoin löydetty 150 miljoonaa vuotta vanha dinosauruksen luuranko huutokaupataan Pariisissa

By

Hyvin säilynyt Camptosauruksen luuranko, lempinimeltään Barry, huutokaupataan Pariisissa ensi kuussa. Paleontologi Barry James löysi dinosauruksen 1990-luvulla Wyomingista, USA:sta, ja sen nimesi alun perin vuonna 2000. Hiljattain italialainen laboratorio Zoic hankki luurangon ja suoritti lisäkunnostustöitä. Barry on 2.10 metriä korkea ja 5 metriä pitkä, ja se on poikkeuksellisen ehjä yksilö, jonka kallosta on säilynyt 90 % ja luurangosta 80 %.

Hotel Drouotin huutokaupanpitäjän Alexandre Giquellon mukaan Barryn täydellisyys tekee siitä erittäin harvinaisen löydön. Dinosaurukset taidemarkkinoilla ovat harvinaisia, ja vain muutama myynti tapahtuu maailmanlaajuisesti vuosittain. Itse asiassa tämän vuoden huhtikuussa jättiläisen Tyrannosaurus Rexin yhdistetty luuranko, joka koostui 293 luusta, jotka saatiin kolmesta eri T-Rexistä, myytiin 9.4 miljoonalla dollarilla huutokaupassa Zürichissä. Tämä osoittaa tällaisten fossiilien merkittävän kiinnostuksen ja arvon.

Camptosaurus oli suuri kasvinsyöjädinosaurus, joka oli olemassa myöhäisjurakauden ja varhaisen liitukauden aikana. Barryn odotettu huutokauppahinta on 1.2 miljoonaa euroa (1.98 miljoonaa dollaria), joten sen harvinaisuus ja poikkeuksellinen säilyvyys vaikuttavat sen arvoon. Tämä myynti tarjoaa paleontologian harrastajille ja keräilijöille mahdollisuuden hankkia merkittävä pala luonnonhistoriaa. Luuranko esitellään julkisesti ennen huutokauppaa, jolloin kiinnostuneet voivat ihailla tätä 150 miljoonaa vuotta vanhaa ihmettä.

