Tähtitieteilijät havaitsevat kaukaisimman nopean radiopurskeen, joka valaisee universumin puuttuvaa ainetta

Tähtitieteilijöiden ryhmä on tehnyt jännittävän löydön – he väittävät havainneensa kaukaisimman koskaan havaitun nopean radiopurskeen. Purskeen, jonka Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) -teleskooppi havaitsi ensimmäisen kerran kesäkuussa 2022, uskotaan olevan peräisin ryhmästä sulautuvia galakseja. Tämän kosmisen tapahtuman aikana vapautuvan energian arvioidaan vastaavan 30 vuotta auringon kokonaispäästöstä, tiivistettynä millisekunnin murto-osaan.

Käyttämällä radioteleskooppiin kytkettyjä lautasia, tutkijat pystyivät rajaamaan radiopurskeen lähteen. Sitten he käyttivät Euroopan eteläisen observatorion erittäin suurta teleskooppia etsiäkseen galaksia, josta purkaus oli peräisin. Tämä löytö on ensimmäinen kerta, kun tällainen purske on todettu olevan sekä vanhempi että kauempana kuin mikään aiemmin havaittu nopea radiopurske.

Nopeat radiopurskeet, jotka ovat voimakkaiden radiopäästöjen lyhytikäisiä pulsseja, ovat hämmentäneet tähtitieteilijöitä vuosia. Vaikka noin 50 on löydetty tähän mennessä, tutkijat uskovat, että tuhansia muita odottaa havaitsemistaan. Lisäksi tutkimus ehdottaa, että nämä purkaukset voisivat tarjota arvokkaita näkemyksiä maailmankaikkeuden massan mittaamiseen.

Nykyiset menetelmät, joita käytetään universumin massan arvioimiseen, ovat tuottaneet ristiriitaisia ​​tuloksia, jotka haastavat kosmologian standardimallin. Tämän löydön takana olevat tutkijat kuitenkin ehdottavat, että nopeiden radiopurskeiden tutkiminen voi auttaa täyttämään palapelin puuttuvat palaset. Tarkkailemalla näitä purkauksia tiedemiehet voivat mitata galaksien välistä "puuttuvaa" ainetta ja saada tarkemman käsityksen universumin massasta.

Tutkimuksen johtajan, professori Ryan Shannonin mukaan yli puolet universumin odotetusta normaaliaineesta puuttuu. Tämän aineen uskotaan olevan galaksien välisessä tilassa, mutta sen diffuusi ja kuuma luonne vaikeuttaa sen havaitsemista tavanomaisilla tekniikoilla. Ryhmän havainnot ovat linjassa edesmenneen australialaisen tähtitieteilijän Jean-Pierre Macquartin työn kanssa, joka osoitti vuonna 2020, että kauempana olevat nopeat radiopurskeet paljastavat hajakaasuja galaksien välillä.

Tämä uusin löytö vahvistaa nopeiden radiopurskeiden yleisyyden kosmoksessa ja korostaa niiden mahdollista merkitystä universumin rakenteen tutkimisessa. Ryhmä kuitenkin myöntää, että nykyinen kaukoputkisukupolvi saattaa olla saavuttamassa rajojaan kauempana olevien purskeiden havaitsemisessa. Tulevaisuudessa tarvitaan tehokkaampia laitteita näiden kosmisten ilmiöiden mysteerien paljastamiseksi.

