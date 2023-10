Tähtitieteilijät havaitsevat salaperäisen radioaaltojen räjähdyksen 8 miljardin vuoden takaa

By

CNN.comin tuore raportti paljastaa, että tähtitieteilijät ovat tehneet kiehtovan löydön – salaperäisen radioaaltopurkauksen havaitsemisen, jonka saavuttaminen Maahan on kestänyt huikeat 8 miljardia vuotta. Nämä nopeat radiopurskeet (FRB) eivät ole vain uskomattoman etäisiä, vaan myös erittäin energisiä.

FRB:t ovat voimakkaita radioaaltojen purskeita, jotka kestävät vain millisekunteja. Niiden alkuperä on suurelta osin tuntematon, mutta niiden uskotaan olevan ekstragalaktisia ohimeneviä radioaaltojen välähdyksiä. Joillakin FRB:illä on havaittu olevan vaihtelevia kestoja, joissakin osapurskeet kestävät vain mikrosekunteja, kun taas toiset voivat kestää useita sekunteja.

Viimeisin havaittu FRB, joka tunnetaan nimellä FRB 20220610A, on lokalisoitu monimutkaiseen isäntägalaksijärjestelmään, jonka punasiirtymäarvo on 1.016 ± 0.002. Näiden FRB:iden lähde on pitkään ollut spekulaatioiden ja teorioiden aiheena, ja jotkut ovat ehdottaneet, että ne voisivat johtua pulsareista, jotka törmäävät asteroideihin kaukaisissa tähtijärjestelmissä.

Tähtitieteilijät ovat luottaneet radioteleskoopeihin, kuten ASKAP-järjestelmään Länsi-Australiassa jäljittääkseen ja tutkiakseen näitä vaikeasti havaittavia kosmisia purkauksia. ASKAP-ryhmällä oli ratkaiseva rooli kesäkuun 2022 FRB:n havaitsemisessa, ja se auttoi tutkijoita määrittämään sen alkuperän. Seurantahavainnot Euroopan eteläisen observatorion Very Large Telescope -teleskoopin avulla paljastivat, että FRB:n lähdegalaksi on vanhempi ja kauempana kuin mikään muu aiemmin löydetty FRB-lähde, joka todennäköisesti on osa sulautuvaa galaksiryhmää.

Tokion yliopiston tutkijat ovat vetäneet mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä FRB:iden ja luonnonilmiöiden, kuten maanjäristysten ja auringonpurkausten, välille. Vaikka FRB:illä on merkittäviä eroja auringonpurkausten kanssa, niillä on huomattavia yhtäläisyyksiä maanjäristysten kanssa. Tämä havainto tukee teoriaa, jonka mukaan FRB:t johtuvat neutronitähtien pinnalla tapahtuvista "tähtijäristyksistä". FRB:iden lisätutkimukset voisivat suuresti auttaa ymmärtämään suuritiheyksisten aineiden käyttäytymistä ja ydinfysiikan näkökohtia.

FRB:n syy on edelleen mysteeri, vaikka on spekuloitu, että joillakin näistä purkauksista voisi olla maan ulkopuolista alkuperää. Vallitseva teoria kuitenkin viittaa siihen, että ainakin joitakin FRB:itä emittoivat magnetaarit, jotka ovat neutronitähtiä, joilla on erittäin voimakkaat magneettikentät.

Mielenkiintoista on, että 8 miljardia vuotta vanhan FRB:n löytäminen voisi mahdollisesti auttaa ratkaisemaan universumin puuttuvan aineen mysteerin. Tutkijat uskovat, että puolet aineesta, jonka pitäisi olla olemassa maailmankaikkeudessa, puuttuu. Tämä "puuttuva aine" koostuu baryoneista, tavallisesta aineesta, joka koostuu protoneista ja neutroneista. Kun FRB:t kulkevat pitkiä matkoja, tämä puuttuva aine levittää niiden säteilyä. Mittaamalla etäisyydet muutamaan FRB:hen tutkijat voivat pystyä määrittämään universumin tiheyden ja mahdollisesti paikantamaan sen puuttuvan baryonisen aineen.

Lähteet: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com