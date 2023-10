NASA tarkkailee maata lähestyvää kolossaalista asteroidia

NASA seuraa tiiviisti massiivisen asteroidin, joka tunnetaan nimellä 1998 HH49, lähestymistä. Tämän asteroidin on arvioitu olevan 600 jalan rakennuksen kokoinen, ja sen on määrä lentää Maan ohi huomenna, lokakuun 17. päivänä. NASA on luokitellut tämän asteroidin potentiaalisesti vaaralliseksi sen koon vuoksi, kun lähin lähestyminen on noin 1.17 miljoonaa kilometriä.

1998 HH49, joka kuuluu Apollo-asteroidien ryhmään, jotka ylittävät Maan ja aiheuttavat mahdollisia uhkia, havaittiin ensimmäisen kerran 28. huhtikuuta 1998. Se kulkee suhteellisella nopeudella 53,233 2013 kilometriä tunnissa. Apollo-asteroidien luokka herätti huomiota vuonna XNUMX, kun tähän ryhmään kuuluva Tšeljabinskin meteori räjähti Venäjän Tšeljabinskin kaupungin yläpuolella aiheuttaen laajoja vahinkoja ja vammoja.

NASA käyttää kehittynyttä järjestelmää nimeltä Sentry II arvioidakseen törmäyksen riskiä ja ymmärtääkseen paremmin näiden lähellä maapalloa olevien asteroidien kiertorataa. Keräämällä tarkkoja havaintoja asteroidin sijainnista taivaalla tiedot raportoidaan Minor Planet Centerille, joka sitten syöttää tiedot Maata lähellä olevien objektien tutkimuskeskukseen (CNEOS). CNEOS käyttää näitä tietoja määrittääkseen asteroidin todennäköisimmän kiertoradan Auringon ympäri.

Sentry II käyttää ainutlaatuista algoritmia mahdollisten vaikutusskenaarioiden arvioimiseen ja valitsee strategisesti satunnaiset pisteet epävarmuusalueelta tunnistaakseen pienen todennäköisyyden tapahtumat. Tämän ansiosta NASA voi seurata ja seurata mahdollisesti vaarallisia asteroideja ja antaa tarvittaessa hälytyksiä.

Kun aurinkomyrskyt ja asteroidit aiheuttavat edelleen riskejä planeetallemme, NASAn ahkera seuranta ja kehittyneet järjestelmät tarjoavat tärkeitä tietoja maapallon suojelemiseksi mahdollisilta vaikutuksilta.

