NASAn James Webb -teleskoopin hämmästyttävät löydöt tarjoavat uusia näkemyksiä galaktiseen keskukseen

NASA:n James Webb -avaruusteleskooppi on jälleen kerran hämmästynyt tähtitieteilijät poikkeuksellisilla kyvyillään, tällä kertaa tarjoten kiehtovan kuvan arvoituksellisesta Sagittarius C (Sgr C) -tähtienmuodostusalueesta galaksimme sydämessä. Noin 300 valovuoden päässä supermassiivisesta mustasta aukosta Sagittarius A Linnunradan keskellä sijaitseva Sgr C on 500,000 XNUMX tähden spektaakkeli, joka keskittyy erityisesti valokeilassa varastavien prototähtien kokoelmaan.

Tässä uraauurtavassa kuvassa Webbin ennennäkemätön resoluutio ja herkkyys paljastavat lukemattomia ominaisuuksia, joita ei ole ennen nähty tällä alueella. "Web paljastaa uskomattoman paljon yksityiskohtia, minkä ansiosta voimme tutkia tähtien muodostumista tällaisessa ympäristössä tavalla, joka ei ollut mahdollista aiemmin", sanoi Samuel Crowe, johtava tutkija ja opiskelija Virginian yliopistosta. Tämä merkittävä oivallus johtuu aikaisempien infrapunatietojen puutteesta ja Webb-teleskoopin valtavista ominaisuuksista.

Yksi tärkeimmistä löydöistä on massiivinen prototähti, joka on yli 30 kertaa aurinkomme massa, kätkeytyneenä tähän nuoreen tähtijoukkoon. Vaikka näitä prototähtiä ympäröivä pilvi näyttää tummalta ja harvaan asutulta, se on itse asiassa yksi galaksin tiheimmin pakattuista alueista. Pilven tiheys estää sen takana olevien tähtien valon luoden illuusion tyhjyydestä.

Webbin Near-Infrared Camera (NIRCam) on tallentanut laajat ionisoidut vetypäästöt tumman pilven alapuolelta eloisin syaanin sävyin. Tämän vetyalueen laaja ulottuvuus haastaa olemassa olevat teoriat, koska se ulottuu paljon pidemmälle kuin aiemmin havaittiin. Tähtitieteilijöiden edessä on nyt kiehtova tehtävä ymmärtää tämän laajennetun vetyalueen alkuperä ja vaikutus.

Toinen kiehtova arvoitus piilee hajaantuneissa ja kaoottisissa neulamaisissa rakenteissa ionisoidussa vedyssä, mikä vaatii lisätutkimuksia. Rubén Fedriani, hankkeen tutkija Instituto Astrofísica de Andalucíassa Espanjassa, kuvailee galaktista keskusta "täyteiseksi, myrskyiseksi paikaksi", jossa jyrkät kaasupilvet muodostavat tähtiä, jotka ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän kaasun kanssa ulosvirtaustensa, suihkujensa kautta. ja säteilyä.

Kun tiedemiehet jatkavat taivaan avaruuden mysteerien selvittämistä, James Webb -teleskoopin löydöt galaksimme sydämestä tarjoavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia syventää kosmisia salaisuuksia. Vain 25,000 XNUMX valovuoden päässä Maasta sijaitseva galaktinen keskus tarjoaa tähtitieteilijöille lähikuvan yksittäisistä tähdistä ja valaisee tähtien muodostumisprosessia ja sen riippuvuutta ainutlaatuisesta kosmisesta ympäristöstä. Jokaisen paljastuksen myötä Webb-teleskooppi tasoittaa tietä universumimme syvemmälle ymmärtämiselle.