NASAn James Webb -avaruusteleskooppi paljastaa galaktisen keskuksen salaisuudet

NASAn James Webb -avaruusteleskooppi on tarjonnut ennennäkemättömän vilauksen galaksimme sydämeen ja paljastanut lumoavia yksityiskohtia tähtien muodostusalueesta, joka tunnetaan nimellä Sagittarius C (Sgr C). Tämä kunnioitusta herättävä kuva esittelee kokoelman prototähtiä, jotka varastavat valokeilassa 500,000 300 tähden keskellä, jotka sijaitsevat noin XNUMX valovuoden päässä Jousimies A:sta, Linnunradan keskeisestä supermassiivisesta mustasta aukosta.

Toisin kuin aiemmat havainnot, Webb-teleskoopin keräämä infrapunadata tarjoaa uskomattoman resoluution ja herkkyyden, minkä ansiosta tutkijat voivat paljastaa useita ominaisuuksia ensimmäistä kertaa. Havaintoryhmän päätutkija ja Virginian yliopiston perustutkinto-opiskelija Samuel Crowe ilmaisi innostuneena uudesta kyvystä tutkia tähtien muodostumista tässä ympäristössä. Webbin paljastukset tarjoavat vertaansa vailla olevan mahdollisuuden testata nykyisiä teorioita tähtien muodostumisesta galaktisen keskuksen äärimmäisissä olosuhteissa, sanoo professori Jonathan Tan, yksi Crowen neuvonantajista.

Yksi Jousimies C:n merkittävistä löydöistä on massiivinen prototähti, joka ylittää 30 kertaa aurinkomme massan. Mielenkiintoista on, että näitä prototähtiä ympäröivän pilven tiheys luo illuusion vähemmän asutusta alueesta huolimatta siitä, että se on yksi galaksin tiheimmin pakattuista vyöhykkeistä. Kuvassa näkyy myös pienempiä infrapuna-tummia pilviä, jotka muistuttavat tähtien täyttämiä tyhjiöitä, joissa uusia tähtiä on muodostumassa.

Webbin Near-Infrared Camera (NIRCam) -instrumentti tallensi laajat ionisoidut vetypäästöt, jotka ympäröivät tumman pilven alaosaa kirkkain syaanin sävyin. Tämä vetyalue ulottuu odotettua pidemmälle ja herättää kiehtovia kysymyksiä sen energeettisten fotonien lähteistä. Lisäksi asiantuntijat tutkivat ionisoidun vedyn sisällä olevia kaoottisia neulamaisia ​​rakenteita, jotka siroavat useisiin suuntiin.

Rubén Fedriani, tutkija Instituto Astrofísica de Andalucíasta Espanjasta, kuvailee galaktista keskustaa tungosta ja myrskyisäksi paikaksi, jossa kaasupilvet muodostavat tähtiä ja vaikuttavat ympäröivään kaasuun ulosvirtaavien tuulien, suihkujen ja säteilyn kautta.

Kun James Webb -avaruusteleskooppi jatkaa universumimme mysteerien paljastamista, galaktisen keskuksen uusi käsitys tarjoaa arvokkaita oivalluksia tähtien muodostumisen ja kosmisen ympäristön monimutkaisuuteen. 25,000 XNUMX valovuoden päässä Maasta sijaitseva galaktinen keskus tarjoaa tähtitieteilijöille mahdollisuuden tutkia yksittäisiä tähtiä ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti ja valaisee tähtien muodostumisen erilaisia ​​prosesseja galaksin eri alueilla.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mitä James Webb -avaruusteleskooppi löysi galaktisesta keskuksesta?

James Webb -avaruusteleskooppi otti kuvan tähtien muodostusalueesta, joka tunnetaan nimellä Sagittarius C (Sgr C) galaksimme sydämessä. Kuva paljasti kokoelman prototähtiä, pienempiä infrapuna-tummia pilviä ja laajoja ionisoituneita vetypäästöjä. Nämä löydöt tarjoavat uusia oivalluksia tähtien muodostumiseen ja kosmiseen ympäristöön.

2. Kuinka kaukana Jousimies C on Sagittarius A:sta?

Jousimies C on noin 300 valovuoden päässä Sagittarius A:sta, Linnunradan keskeisestä supermassiivisesta mustasta aukosta.

3. Mikä James Webbin avaruusteleskoopin instrumentti taltioi infrapunatiedot?

James Webb -avaruusteleskoopin Near-Infrared Camera (NIRCam) -instrumentti tallensi Sagittarius C:n yksityiskohtaiset infrapunatiedot.

4. Miten pilven tiheys Jousimies C:ssä vaikuttaa sen väestön käsitykseen?

Tiheydestä huolimatta prototähdet verhoava pilvi Jousimies C:ssä estää sen takana olevien tähtien valon luoden illuusion vähemmän asutusta alueesta. Todellisuudessa Sagittarius C on yksi galaksin tiheimmin pakattuista alueista.