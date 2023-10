Viisi asteroidia, jotka ohittavat Maan lähietäisyydeltä: nopeus, koko ja paljon muuta

NASA on hiljattain paljastanut, että viisi asteroidia lähestyy maata lähimpänä ja ohittavat planeetan pian. Näiden asteroidien nopeus, koko, etäisyys ja muut yksityiskohdat ovat varsin kiehtovia.

Yhden asteroideista, nimeltään Asteroid 2023 TK15, odotetaan ohittavan Maan tänään, lokakuun 20. päivänä. Vielä merkittävämpää on se, että lähestyessään se tulee lähemmäksi planeettamme kuin itse Kuu. Asteroidi 2023 TK15:n ja Maan välinen etäisyys on vain 380,000 79,022 kilometriä. Tämä avaruuskivi kulkee hämmästyttävällä nopeudella, lähes 75 XNUMX kilometriä tunnissa, ja sen leveys on noin XNUMX jalkaa.

Toinen listalla oleva asteroidi on Asteroid 2020 UR, joka on suhteellisen pienempi ja vain 29 jalkaa leveä. Sen on määrä myös ohittaa Maan 20. lokakuuta, ja sen kiertorata vie sen jopa 2.2 miljoonan kilometrin päähän planeettamme pintaan. NASA on ilmoittanut, että tämä asteroidi liikkuu noin 46,490 XNUMX kilometrin tuntinopeudella.

Vaikka nämä läheiset lähestymiset saattavat kuulostaa hälyttäviltä, ​​on tärkeää huomata, että mikään näistä asteroideista ei uhkaa maapalloa. He vain kulkevat ohi ja jatkavat matkaansa avaruuden halki. Tällaisten taivaankappaleiden tutkiminen ja havainnointi tarjoavat arvokasta tietoa aurinkokunnastamme ja sen dynamiikasta.

NASAn paljastukset näistä viidestä asteroidista korostavat meneillään olevia ponnisteluja maata lähellä olevien kohteiden jäljittämiseksi ja tarkkailemiseksi. Jatkuvan tutkimuksen ja havainnoinnin avulla tiedemiehet voivat parantaa ymmärrystämme kosmoksesta ja mahdollisesti kehittää strategioita planeettamme suojelemiseksi tulevilta uhkilta.

Lähteet: NASA