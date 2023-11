Tutkijat ratkaisevat vuosisatoja vanhan mysteerin räjähdysmäisen kullan purppuran savun takana

Bristolin yliopiston tutkijat ovat vihdoin paljastaneet pitkäaikaisen salaisuuden purppuranpunaisen savun takana, kun kultaa, maailman ensimmäinen tunnettu voimakas räjähdysaine, räjähtää. Tämä löytö merkitsee 400 vuotta vanhan alkemian palapelin ratkaisua, joka on kiehtonut tutkijoita vuosisatojen ajan.

Fulminoiva kulta, alkemistien 16-luvulla löytämä yhdiste, koostuu erilaisista yhdisteistä, ja ammoniakki on sen räjähdysvoiman ensisijainen lähde. Erityisesti saksalainen alkemisti Sebald Schwaertzer havaitsi tämän räjähdemateriaalin tuottaman selvästi violetin savun vuonna 1585, mikä herätti uteliaisuutta kemistien keskuudessa vuosien mittaan.

Vaikka fulminoivan kullan kemiallinen koostumus on ollut tiedossa jo jonkin aikaa, violetin savun syy jäi mysteeriksi. Vaikka aiemmin epäiltiin, että kullan nanohiukkaset vaikuttivat sen väriin, tästä hypoteesista puuttui konkreettisia todisteita. Kuitenkin professori Simon Hall ja hänen Ph.D. opiskelija Jan Maurycy Uszko Bristolin yliopistosta on nyt vahvistanut tämän teorian.

Tutkiakseen tutkimusryhmä loi fulminoivaa kultaa ja räjäytti huolellisesti 5 mg:n näytteitä alumiinifoliolle. He keräsivät syntyneen savun kupariverkkojen avulla ja analysoivat sen transmissioelektronimikroskoopilla. Analyysi paljasti pallomaisten kultananohiukkasten läsnäolon, mikä vahvisti kullan roolin arvoituksellisen violetin savun synnyttämisessä.

Kun tämä historiallinen arvoitus on vihdoin ratkaistu, professori Hall ja hänen tiiminsä aikovat nyt käyttää samaa menetelmää muiden metallien fulminaattien, kuten platinan, hopean, lyijyn ja elohopean, tuottamien pilvien ominaisuuksien tutkimiseen. Nämä materiaalit esittelevät kiehtovia mysteereitä, joita ei ole vielä selvitetty.

Tutkimuspaperia nimeltä "Explosive Chrysopoeia" voi lukea arXiv preprint -palvelimelta.

