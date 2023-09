Äskettäin löydetyt fossiilit paljastavat Etelä-Amerikan suurimman esihistoriallisen lihansyöjän

Hiljattain Zoological Journal of the Linnean Society -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kansainvälisten tutkijoiden ryhmä on tehnyt merkittävän löydön São Gabrielin maaseudulla Etelä-Brasiliassa. He ovat löytäneet 265 miljoonaa vuotta vanhan Pampaphoneus biccai -lajin fossiiliset jäännökset, joka oli aikansa suurin ja pelottavin saalistaja ennen dinosaurusten nousua.

Fossiili on poikkeuksellisen hyvin säilynyt, sisältäen täydellisen kallon ja erilaisia ​​luurankoja. Pampaphoneus kuului ryhmään varhaisia ​​terapeuttisia lajeja, jotka tunnettiin nimellä dinocephalians, jotka olivat keskikokoisia tai suuria eläimiä, joissa oli sekoitus lihansyöjä- ja kasvissyöjälajeja. Näillä olennoilla oli paksut kallon luut, mistä johtuu heidän nimensä, joka tarkoittaa kreikaksi "kauheaa päätä". Vaikka niitä tavattiin pääasiassa Etelä-Afrikassa ja Venäjällä, Pampaphoneus biccai on ainoa tunnettu laji lajissaan Brasiliassa.

Pampaphoneuksen fossiililöytö tarjoaa arvokkaita näkemyksiä maan ekosysteemeistä, jotka olivat olemassa juuri ennen maapallon historian suurinta massasukupuuttoa. Tutkijat uskovat, että tällä mahtavalla olennolla, jolla on terävät koiranhampaat ja vahva purenta, oli samanlainen ekologinen rooli kuin nykyaikaisilla isoilla kissoilla. Se kykeni vangitsemaan ja syömään pieniä ja keskikokoisia saaliita, ja todisteet viittaavat siihen, että se pystyi jopa pureskelemaan luita, mikä muistutti nykyajan hyeenien käyttäytymistä.

Uusi löydetty näyte on toinen Etelä-Amerikasta koskaan löydetty Pampaphoneuksen kallo, ja se on suurempi kuin ensimmäinen, ja se tarjoaa ennennäkemätöntä tietoa sen morfologiasta. Itse asiassa on olemassa todisteita, jotka viittaavat vielä suurempien yksilöiden olemassaoloon, sillä myös mahdollisesti kolmannelle Pampaphoneus-yksilölle kuuluvan leuan luun fragmentti löydettiin.

Tutkijat arvioivat, että suurimmat Pampaphoneus- yksilöt ovat saattaneet olla jopa kolme metriä pitkiä ja painaa noin 400 kiloa. Tämä esihistoriallinen lihansyöjä jakoi elinympäristönsä muiden eläinten, kuten pienen dicynodontin Rastodonin ja jättimäisen sammakkoeläimen Konzhukovian kanssa, tarjoten vilauksen Pampan alueen paleontologiseen potentiaaliin.

Pampaphoneus biccain fossiilihistoria laajentaa ymmärrystämme esihistoriallisen elämän monimuotoisuudesta ja merkityksestä Etelä-Amerikassa ja valaisee muinaista maailmaa, joka oli olemassa miljoonia vuosia ennen dinosaurusten valtakuntaa.

